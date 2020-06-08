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TBB duyurdu! O süre 1 güne indirildi

08.06.2020 15:20

Son güncelleme : 08.06.2020 15:20
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, bankalardan toplanan ve üyelerle paylaşılan senetlere ilişkin bilgilerin toplanma ve paylaşma süresini 1 güne indirdi.



AA

TBB tarafından, Risk Merkezi'nin senet bilgileri toplama ve paylaşma sürelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda, bankalardan 15'er günlük dönemlerle toplanan ve üyelerle paylaşılan vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere  ilişkin bilgilerin toplanma ve paylaşma süresinin 1 güne indirildiği  bildirildi.

Senet bilgilerinin, 20 Mayıs itibarıyla günlük olarak toplanmasına ve  üyelerle paylaşılmasına başlandığı aktarılan duyuruda, "Bu uygulamayla banka ve  finansal kuruluşlara müşteri kredi değerlendirme süreçlerinde senet ödemelerine  ilişkin güncel bilgilere erişim, gerçek ve tüzel kişilere de borçlu oldukları  senetleri, vadesinde veya protesto olduktan sonra ödediklerinde, ödeme  bilgilerinin bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından güncel olarak izleme ve  değerlendirme imkanı sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.




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