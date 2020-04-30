Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi`ne hakim ortak olarak hissedar olduğunu duyurdu.
TCMB, Bankalararası Kart Merkezi`ne hakim ortak oldu
30.04.2020 15:24
Son güncelleme : 30.04.2020 15:27
AA
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, TCMB'ye ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme yetkisi verildiği hatırlatıldı.
BKM'nin, Merkez Bankası'ndan aldığı izinler kapsamında faaliyet gösterdiği ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Türkiye'nin ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM'nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmuştur." ifadelerine yer verildi.
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BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.547.757
|% 10,00
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|BRISA
|9,46
|22.147.117
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|17.402.407
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|23.827.961
|% 9,96
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|ARDYZ
|27,90
|14.202.746
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.321.338
|% -10,00
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|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.176.529
|% -9,99
|
|GARAN
|8,42
|938.742.694
|% 0,12
|
|THYAO
|10,66
|439.020.491
|% 0,38
|
|ASELS
|27,40
|384.147.322
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|366.087.800
|% -0,28
|
|AFYON
|2,63
|307.325.783
|% 3,54
|
|ADESE
|1,49
|199.595.801
|% -3,25
|
|AFYON
|2,63
|307.325.783
|% 3,54
|
|GARAN
|8,42
|938.742.694
|% 0,12
|
|PETKM
|3,59
|366.087.800
|% -0,28
|
|IHLGM
|1,07
|104.810.000
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7123
|8,7559
|% 0,83
|
|Frank
|7,1649
|7,2081
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|15,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|2,21
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