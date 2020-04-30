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TCMB, Bankalararası Kart Merkezi`ne hakim ortak oldu

30.04.2020 15:24

Son güncelleme : 30.04.2020 15:27
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi`ne hakim ortak olarak hissedar olduğunu duyurdu.



AA

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, TCMB'ye ödeme ve menkul kıymet  mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme  sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme yetkisi  verildiği hatırlatıldı.

BKM'nin, Merkez Bankası'ndan aldığı izinler kapsamında faaliyet  gösterdiği ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Türkiye'nin ödeme sistemleri  açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirildiği  belirtilen açıklamada, "TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış  yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda  yapılacak çalışmalar açısından BKM'nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak  kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler  üstlenmesi planlanmaktadır.  Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun'un 8. maddesinin  dördüncü fıkrası uyarınca BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmuştur."  ifadelerine yer verildi.






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