Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı`nda konuşacak.
TCMB Başkanı Uysal, 25 Şubat`ta Bursa`da
21.02.2020 16:52
Son güncelleme : 21.02.2020 16:59
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 25 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı'na katılacak.
Uysal, toplantıda, bir konuşma yapacak. Toplantı, basına açık gerçekleştirilecek.
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