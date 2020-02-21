TCMB Başkanı Uysal, 25 Şubat`ta Bursa`da













AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 25 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı'na katılacak.Uysal, toplantıda, bir konuşma yapacak. Toplantı, basına açık gerçekleştirilecek.