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TCMB: Çin yuanı fonlaması kullandırımları yapıldı

19.06.2020 17:07

Son güncelleme : 19.06.2020 17:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası ile yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran`da yapıldığını belirtti.



AA

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti  Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması  çerçevesinde Çin yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran 2020  tarihinde yapıldığı bildirildi.

Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk  şirketlerinin, Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiği  ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret  ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye  erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali  işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan  ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz  konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebileceklerdir.  TCMB, uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının  yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam  edecektir."





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