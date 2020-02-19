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TCMB faiz indirim döngüsüne devam ediyor

19.02.2020 16:01

Son güncelleme : 19.02.2020 16:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faiz indirim döngüsünü sürdürerek son 6 toplantıda faizi 1325 baz puanlık düşüşle yüzde 10,75`e çekti.



AA

Geçen yılın temmuz, eylül, ekim ve aralık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında politika faizini toplamda 1200 baz puan indiren Merkez Bankası, yeni yılda da faiz indirimlerine devam etti.

Merkez Bankası, yeni yılın ilk toplantısında ölçülü bir adımla 75 baz  puanlık indirime gitmişti. Banka, yılın ikinci toplantısında ise politika faizini  AA Finans Beklenti Anketi'de ekonomistlerin de medyan ortalaması olan 50 baz puan  düşürdü. Böylece Merkez Bankası, son 6 toplantıda politika faizini 1325 baz puan  düşürerek yüzde 24'ten yüzde 10,75'e çekti.

"FAİZ İNDİRİMLERİNE KAPILAR KAPANMADI"

AA Finans Analisti ve akonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı  değerlendirmede TCMB'nin, faiz indirimini piyasa beklentilerinin üst sınırına  yakın gerçekleştirirken, swap para piyasasının ise bu indirimi fiyatlamadığını  söyledi.

TCMB'nin çekirdek göstergelerin ılımlı seyrine dayanarak "daha ölçülü"  indirime gittiğini belirten Bürümcekçi, bankanın "Gelinen noktada, mevcut para  politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu  değerlendirilmektedir" şeklindeki mesaj cümlesini tekrarlamasını, ilave faiz  indirimlerine kapının kapanmadığı anlamında yorumladığını kaydetti.

Bürümcekçi, kurulun, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde, "iktisadi  faaliyette toparlanmanın devam ettiği ancak yatırımların ve istihdamın zayıf  kaldığı, enflasyon görünümündeki iyileşmeyi destekleyen unsurlarda azalma  görüldü" vurgusu yaptığını dile getirdi.

Politika faizinin düşürülmesi ile gelecek dönemde ortalama fonlama  maliyetinin haftalık repo faizi ile yakın seyredeceğini ifade eden Bürümcekçi,  şunları kaydetti:

"Para ve repo piyasasında gecelik faiz ise ortalama olarak piyasa  yapıcı oranına daha yakın olmak üzere yüzde 9,25-10,50 aralığında bankaların  likidite durumuna bağlı olarak dar bir alanda dalgalanacaktır. Türkiye'nin  beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizi ise bu faiz indirimi sonrası yüzde  1,1 seviyesine inerek Meksika, Endonezya ve Rusya'nın altına gerilemiş ve emsal  gelişmekte olan ülkeler ortalamasına yakınsamıştır. Bana göre, gelişen ülkelerin  ortalamasının altında uygulanacak bir reel faiz, Türkiye'nin son dönemdeki düşüşe  rağmen halen yüksek kalan kredi riskini de dikkate aldığımızda uygun  olmayacaktır. Enflasyonun, bu yıl en azından ilk çeyrek boyunca yüzde 12-13  aralığında seyretme durumu nedeniyle faiz indirimlerine daha ölçülü adımlarla  devam edileceği anlaşılmaktadır."

"YIL SONU POLİTİKA FAİZİ TAHMİNİMİZ YÜZDE 10"

Deniz Yatırırm Stratejisti Orkun Gödek de tek hane politika faizine 75  baz puan kala yakın dönem içerisinde enflasyonun ana görünümü ve beklentilerdeki  seyrinin yakından takip edileceğini bildirdi.

Şu aşamada yıl sonu politika faizi tahminleri olan yüzde 10  seviyesinde herhangi bir revizyona gitmediklerini belirten Gödek, "Fakat son  dönem içerisinde yakından izlenen lira performansının enflasyon beklentilerine  olası etkileşimini bir süre gözlemlemeyi doğru buluyoruz. Her ne kadar alınan  karar genel piyasa konsensüsü ile uyumlu olsa da globalde gözlenen 'güçlü  Amerikan doları' teması altında lira çaprazlarında baskının devam ettiğini  görebiliriz." diye konuştu.

Gödek, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs salgınının ocak ayı ortasından bu  yana başta Asya ekonomileri olmak üzere global büyüme performansına ne kadar süre  ve hangi ölçekte etki edeceğine dair belirsizliklerin devam ettiği ortamda,  'güçlü Amerikan doları' teması gelişmiş ve gelişmekte olan ülke  varlıkları nezdinde ivmesini artırarak ilerlerken, diğer yandan da gelişmekte  olan ülke para politikalarındaki 'düşük finansal koşullar' ortamı da  korunuyor. Nitekim TCMB tarafından alınan 50 baz puanlık faiz indirimi kararını  da kısmen bu kapsamda, kısmen de tek haneli politika faizi isteği çerçevesinde  değerlendirmek mümkün."

GMC Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır ise beklentiler  doğrultusunda 50 baz puanlık indirimin gerçekleştirildiğini belirterek, "Faiz  indirimi, tek hane politika faizine emin adımlarla ilerlemeyi desteklerken, mart  ayı toplantısı için de ölçülü faiz indirimi beklentimiz bulunmaktadır." dedi.





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