Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara`da gerçekleştirilecek.
TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart`ta yapılacak
03.03.2020 10:24
Son güncelleme : 03.03.2020 10:24
AA
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart Cuma günü saat 15.00'te Ankara'da İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.
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