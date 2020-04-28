Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, taşıt alım satım bedelinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) aracılığıyla ödenebilmesine ve Takasbank`ın tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunabilmesine onay verdi.
TCMB Takasbank`ın iki yeni görevini onayladı
28.04.2020 08:58
Son güncelleme : 28.04.2020 10:33
AA
TCMB'nin, Takasbank'ın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararlar doğrultusunda taşıt alım satım bedeli Takasbank aracılığıyla ödenebilecek. Öte yandan Takasbank, tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf
hizmeti sunabilecek.
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385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|SONME
|5,94
|2.204.435
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|313.796
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|6.993.024
|% 9,99
|
|RTALB
|18,51
|1.835.692
|% 9,98
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|LINK
|29,00
|632.860
|% -4,92
|
|KFEIN
|16,62
|7.313.279
|% -4,43
|
|IDGYO
|3,16
|176.034
|% -4,24
|
|ALCTL
|21,22
|7.039.593
|% -4,24
|
|THYAO
|10,78
|127.950.987
|% -0,37
|
|GARAN
|8,38
|100.579.539
|% 0,24
|
|ASELS
|27,46
|75.544.569
|% -0,07
|
|MPARK
|16,04
|70.480.057
|% 8,23
|
|PGSUS
|50,80
|66.984.438
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,13
|48.562.443
|% 0,47
|
|IEYHO
|0,58
|9.231.482
|% -1,69
|
|KRSTL
|2,05
|27.545.712
|% 6,77
|
|TSKB
|1,06
|14.258.957
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,55
|19.634.999
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6665
|8,7100
|% 0,10
|
|Frank
|7,1151
|7,1579
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-11,50
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.511
|-14,50
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-14,90
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-7,30
|
|Çeyrek
|615
|629
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
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|B. Petrol
|22,09
|22,09
|-0,98
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