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TCMB`den 9 toplantıda 1575 baz puanlık indirim

21.05.2020 16:26

Son güncelleme : 21.05.2020 16:32
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2019`dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1575 baz puanlık düşüşle yüzde 24`ten yüzde 8,25`e çekildi.



AA

Merkez Bankası, bugünkü mayıs toplantısında AA Finans Beklenti  Anketi'ne katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel 50 baz puanlık ölçülü  faiz indirimi gerçekleştirdi.

Ekonomistler, enflasyon beklentilerinde iyileşme olması durumunda  politika faizinde ölçülü indirimlerin devam edebileceğini belirtti.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin  yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankasının politika faizi piyasa beklentisi  doğrultusunda 50 baz puan indirdiğini belirtti.

Böylece bir hafta vadeli repo faizi yüzde 8,25 seviyesine  indirilirken, gecelik borçlanma ve borç verme oranlarının sırasıyla yüzde 6,75 ve  yüzde 9,75, piyasa yapıcısı fonlama oranının yüzde 7,25, geç likidite borç verme  oranının da yüzde 11,25 seviyesine gerilediğini söyleyen Bürümcekçi, "TCMB ölçülü  indirim dönemine geçti, mevcut duruşun yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunu  söyledi." ifadelerini kullandı.

Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın para politikası duruşunun yıl sonu  tahminiyle uyumlu olduğunu söylese de ölçülü indirimlere kapının açık  bırakıldığını dile getirdi.

Merkez Bankası'nın bu indirimle beraber politika faizini geçen yıl  temmuz ayından beri toplam 1575 baz puan düşürmüş olduğunu kaydeden Bürümcekçi,  şu değerlendirmelerde bulundu:

"Politika faizinin düşürülmesi ile önümüzdeki dönemde ortalama fonlama  maliyeti haftalık repo faizi ile yakın seyredecek, para ve repo piyasasında  gecelik faiz ise ortalama olarak piyasa yapıcı oranına daha yakın olmak üzere  yüzde 6,75-8,25 aralığında bankaların likidite durumuna bağlı olarak dar bir  alanda dalgalanacaktır.

Merkez Bankası, faiz indirimini 'ölçülü' olarak nitelendirerek, mevcut  para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu  olduğu mesajını vererek ve 'parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate  alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir'  şeklindeki cümlesini tekrarlayarak, enflasyon trendinde ve gelecek enflasyon  beklentilerinde iyileşme olması durumunda politika faizinde ölçülü indirimlere  devam edebileceği sinyalini vermiştir."

"SALGIN SÜRECİNDE TOPLAMDA 250 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da Merkez Bankası'nın piyasa  beklentileriyle uyumlu olarak Temmuz 2019’dan itibaren başladığı gevşeme  döngüsünü devam ettirdiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın mevcut enflasyon yönlendirmesi ve reel ekonomiyi  destekleme önceliği çerçevesinde gevşeme döngüsünün sürmesini beklediklerini dile  getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Enflasyonun düşeceğine dayanak oluşturan etmenlerin en başında  ekonomideki düşük talep etkisi ve düşen emtia/enerji fiyatları gelirken, maliyet  kalemlerinden sıkıntı oluşturabilecek olan Türk lirasındaki değer kaybının  hafifletilmesi ve TL'nin son günlerde değer kazanması da TCMB'nin bu toplantıda  daha rahat hareket edebilmesine olanak vermiştir. Bir başka unsur da, para  politikalarında şu anda genel trendin merkez bankaları açısından ekonomiyi  destekleme rotasında olmasıdır.

Küresel merkez bankaları, faizleri indirerek ve parasal genişleme  yaparak ekonomiye destek verme yoluna giderken hem gelişmiş ülkelerde düşen  faizler hem de ekonominin desteklenmesinin öncelik sırasında öne gelmesi Merkez  Bankasının da bu trendin içinde yer almasını sağlamaktadır. Türkiye’de ilk  Kovid-19 vakası açıklandıktan sonra, 17 Mart’ta erken bir toplantı yaparak 100  baz puan faiz indirimine giden TCMB, Nisan toplantısında da 100 baz puan indirim  yapmıştı. Böylece salgın sürecinde de toplamda 250 baz puanlık faiz indirimi  gerçekleştirilmiş oldu. Merkez Bankasının sonraki toplantılarında da parasal  gevşeme döngüsünü devam ettirmesini bekleriz."




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