Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TCMB`den önemli açıklama! Toparlanma başladı

09.07.2020 17:33

Son güncelleme : 09.07.2020 18:35
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın mayıs ayı itibarıyla başladığını bildirdi.



AA

TCMB'den 200’e yakın yerli ve yabancı katılımcının yer aldığı  yatırımcı toplantısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, videokonferans  toplantısında Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum  gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki  toparlanmanın mayıs ayı itibarıyla başladığı kaydedilen açıklamada, yakın dönemde  uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini  destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine  katkı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü  yapısının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz  etkilerini sınırladığı bildirilerek, ihracatın öngörülenden daha güçlü bir  şekilde toparlanmakta olduğu ve yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari  işlemler dengesi görünümünün beklendiği belirtildi.

TCMB açıklamasında, Kovid-19 salgını süreci ile ilgili olarak birim  maliyetlerdeki artışların çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da  yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü  dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği vurgulandı. Videokonferansta sunumun ardından katılımcılarının sorularının yanıtlandığı kaydedildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.794
Değişim :  -2,46% |  -2.918,92
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
115.634
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 38.768.829 % 10,00  
GLRYH 13,32 13.211.417 % 9,99  
BERA 5,29 98.075.582 % 9,98  
BFREN 342,60 36.330.009 % 9,98  
LKMNH 9,60 108.999.766 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6248 8,6680 % 0,02  
Frank 7,2737 7,3175 % -0,07  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -9,24  
Altın Gr. 397 398 -1,38  
Cumhuriyet 2.659 2.699 9,00  
Tam 2.656 2.671 -2,60  
Yarım 1.290 1.306 -1,30  
Çeyrek 645 654 -0,60  
Gümüş.Ons 18,56 18,59 -0,15  
Gümüş Gr. 4,11 4,11 -0,02  
B. Petrol 42,16 42,16 -1,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru