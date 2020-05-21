GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TCMB`nin faiz indirimine devam etmesi bekleniyor

21.05.2020 16:17

Son güncelleme : 21.05.2020 16:26
Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) ileri aylarda yüzde 7,25`e kadar çekebileceği öngörüsünde bulundu.



AA

TCMB Para Politikası Kurulu,  politika faizini 50 baz puan düşürerek  yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Karar piyasaların beklentileri doğrultusunda  gerçekleşti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Commerzbank  Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, TCMB'nin politika  faizini 50 baz puan düşürmesinin beklentileri doğrultusunda olduğunu belirterek,  "75 baz puanlık bir indirim de olsa sürpriz olmazdı" ifadelerini kullandı.

Ghose,  TCMB'nin politika faizini ileri aylarda yüzde 7,25'e kadar  çekebileceğini bunun da 2-3 faiz indirimi daha olabileceği anlamına geldiğini  aktardı.

Avrupa'da tedbirlerin hafifletilmesiyle Türkiye'de ihracatın  toparlanması durumunda TL'de önemli derecede iyileşmeler görülebileceğini ifade  eden Ghose ancak ihracatın yükseliş göstermemesi durumunda bunun problem  oluşturabileceğini dile getirdi.

"50 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİ"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell de 50 baz puanlık  indirimin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti. Dolar/TL'nin rekor   7,2692 seviyesinden 6,80 seviyelerine kadar gerilediğine dikkati çeken Rendell,  TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarının yükseltilmesinin piyasa  hassasiyetini desteklediğini vurguladı.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix  Kalen ise politika faizinin yüzde 7,75'e inebileceği öngörüsünde bulundu.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason  Tuvey de Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarının yükseltilmesi ve Japonya  Başbakanı Abe Şinzo'nun tıbbi ve finansal anlamda  destek vermeye istekli ve  hazır olduğunu belirtmesiyle haziran toplantısında bir faiz indiriminin daha  önünün açıldığını söyledi.

Tuvey, politika faizinin bundan sonra 50 baz puan indirilerek yüzde  7,75'e çekilebileceğini belirtti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:10102.681
Değişim :  0,51% |  523,39
Açılış :  102.224  
Önceki Kapanış :  102.158  
En Yüksek
103.227 En Düşük
102.149
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 20,72 265.231.415 % 9,98  
CMENT 35,56 2.636.481 % 9,96  
MRSHL 61,25 4.529.860 % 9,96  
TKURU 20,86 788.174 % 9,96  
SODSN 15,24 391.897 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2818 8,3233 % -0,06  
Frank 6,9942 7,0364 % -0,25  
Riyal 1,8052 1,8142 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 -12,42  
Altın Gr. 380 380 -2,06  
Cumhuriyet 2.456 2.488 -15,30  
Tam 2.528 2.552 -15,60  
Yarım 1.234 1.248 -7,60  
Çeyrek 617 624 -3,80  
Gümüş.Ons 17,23 17,27 -0,32  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 -0,06  
B. Petrol 36,66 36,66 0,91  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru