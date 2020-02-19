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TCMB`nin faiz kararı sonrası dolar ne kadar?

19.02.2020 09:41

Son güncelleme : 19.02.2020 14:07
Dolar/TL, 9 ayın güniçi zirvelerinde baskı altında kalmayı sürdürürken Merkez`in faiz kararı sonrası 6.07 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.57 seviyesinde seyrediyor.



REUTERS

Merkez Bankası politika faizinde 50 baz puan indirim yaptı. Politika faiz oranı yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e indirildi. Karar sonrası dolar/TL 6.07 seviyesinde işlem görürken Euro 6.57 seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılar kamu bankalarının artan döviz arzının TL'yi destekleyen önemli bir unsur konumunda olduğunu da belirtiyorlar. Öte yandan swap fiyatlamaları ise BDDK'nın son sınırlayıcı düzenlemeleri ardından faiz indirimi için bugün bir gösterge konumunda değil. İşlemciler ise 2019 yaz ayından beri yapılan 12.75 puan indirimle birlikte enflasyonda %12'li seviyelerden belirgin düşüşün henüz yaşanmamış olmasını TL'nin korumasını zayıflatan bir unsur olarak görüyorlar.

Bankacılar TCMB'nin hızlanan iç talep ve bunun cari açık enflasyon ekonomik aktiviteye etkisine ilişkin yorumlarını da izleyecekler. 





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