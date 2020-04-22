ABD petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle uluslararası piyasalarda yükseliş eğiliminde olan dolar, iç piyasada Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne 7.0 liraya yakın başlamıştı. TCMB`nin saat 14.00`da açıkladığı karar sonrası faizi 100 baz puan indirmesinin ardından dolar şu dakikalarda 6.99 seviyelerinde seyrediyor.
TCMB`nin faiz kararı sonrası dolarda son durum
22.04.2020 14:23
Son güncelleme : 22.04.2020 14:35
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100 seviyesinin hemen üzerinde seyrederken, euro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesi olan 1,0860'tan işlem görüyordu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazıyla swap limitlerini arttırdı. Merkez Bankası, Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası işlem limitlerini Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltti.
Analistler, yurt dışı ile swap imkanları oldukça daralan bankaları rahatlatıcı bir adım atıldığını ve bu hamlenin de döviz kurları üzerindeki baskıyı nispeten hafifleteceğini belirtti.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.
TCMB FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM
Öte yandan, Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75 çekti.
ABD petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle uluslararası piyasalarda yükseliş eğiliminde olan dolar, iç piyasada Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne 7.0 liraya yakın başlamıştı.
TCMB'nin saat 14.00'da açıkladığı karar sonrası faizi 100 baz puan indirmesinin ardından dolar
şu dakikalarda 6.99 seviyelerinde seyrediyor. Euro
ise 7.61 TL civarında.
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BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|51.373.955
|% 10,00
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|KENT
|212,30
|6.150.884
|% 10,00
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|POLTK
|84,70
|183.630
|% 10,00
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|OZRDN
|2,42
|102.632
|% 10,00
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|CASA
|16,63
|129.592
|% 9,99
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|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|CEOEM
|3,33
|20.396.206
|% -4,86
|
|ITTFH
|2,54
|7.572.099
|% -4,51
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|METAL
|0,85
|54.607
|% -4,49
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|GARAN
|8,23
|450.336.177
|% 0,61
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|SOKM
|10,60
|375.218.469
|% 9,62
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|THYAO
|10,46
|248.807.183
|% 0,29
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|ASELS
|27,04
|244.745.367
|% 0,30
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|GSRAY
|2,69
|239.262.307
|% 5,91
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|DOHOL
|1,81
|232.222.752
|% 5,23
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|KARSN
|1,57
|146.029.616
|% 3,97
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|GSRAY
|2,69
|239.262.307
|% 5,91
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|YKBNK
|2,02
|142.230.250
|% 1,51
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|ODAS
|1,63
|107.942.126
|% 0,62
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|Euro
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|Sterlin
|8,6310
|8,6743
|% 0,96
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|Frank
|7,2045
|7,2479
|% 0,55
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|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% -0,03
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|Altın Ons
|1.701
|1.702
|15,19
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|Altın Gr.
|382
|383
|4,39
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|Cumhuriyet
|2.455
|2.514
|30,10
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|Tam
|2.519
|2.579
|30,80
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|Yarım
|1.227
|1.259
|15,00
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|Çeyrek
|616
|630
|7,50
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|Gümüş.Ons
|14,91
|14,96
|0,04
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|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
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