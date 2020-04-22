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TCMB`nin faiz kararı sonrası dolarda son durum

22.04.2020 14:23

Son güncelleme : 22.04.2020 14:35
ABD petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle uluslararası piyasalarda yükseliş eğiliminde olan dolar, iç piyasada Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne 7.0 liraya yakın başlamıştı. TCMB`nin saat 14.00`da açıkladığı karar sonrası faizi 100 baz puan indirmesinin ardından dolar şu dakikalarda 6.99 seviyelerinde seyrediyor.



Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100 seviyesinin hemen üzerinde  seyrederken, euro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesi olan 1,0860'tan işlem görüyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazıyla  swap limitlerini arttırdı. Merkez Bankası, Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası işlem  limitlerini Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde  30'una yükseltti.

Analistler, yurt dışı ile swap imkanları oldukça daralan bankaları  rahatlatıcı bir adım atıldığını ve bu hamlenin de döviz kurları üzerindeki  baskıyı nispeten hafifleteceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne  çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.

TCMB FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM

Öte yandan, Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika  faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75 çekti.

ABD petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle uluslararası piyasalarda yükseliş eğiliminde olan dolar, iç piyasada Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne 7.0 liraya yakın başlamıştı.

TCMB'nin saat 14.00'da açıkladığı karar sonrası faizi 100 baz puan indirmesinin ardından dolar şu dakikalarda 6.99 seviyelerinde seyrediyor. Euro ise 7.61 TL civarında.






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