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TCMB`nin resmi rezerv varlıkları arttı

26.06.2020 10:36

Son güncelleme : 26.06.2020 10:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 90,9 milyar dolara çıktı.



AA

TCMB tarafından, Mayıs 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler  ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları nisanda bir önceki aya kıyasla  yüzde 5,3 artışla 90,9 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 5,4  artışla 52,8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 5,4 yükselişle  36,7 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez  Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul  kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) mayısta bir önceki aya  göre yüzde 0,2 azalarak 22,2 milyar dolara düştü. Bu tutarın 17,2 milyar doları  anapara, 5 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik  bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın  yükümlülükleri 55,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın  20,1 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili  dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın  cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler  mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 azalarak 27,6 milyar dolar oldu.  




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