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TCMB`nin resmi rezerv varlıkları azaldı

28.02.2020 10:43

Son güncelleme : 28.02.2020 10:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 artarak 102,5 milyar dolara indi.



AA

TCMB tarafından, Ocak 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve  Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde  2,9 azalarak 102,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde  4,7 azalarak 73,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,4  artarak 27,5 milyar dolar oldu.

Ocakta bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi  Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz  kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) yüzde  6,4 artarak 17,1 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 12,3 milyar doları anapara, 4,8  milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla  yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın  yükümlülükleri 19,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın  10,8 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili  dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın  cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler  bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 35,9 milyar dolara yükseldi.




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