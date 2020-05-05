ABD`nin petrol üretim merkezi sayılan Teksas`ta petrol piyasası düzenleme komisyonunun bir üyesi, fiyatların yükselmesini desteklemek için yapılması beklenen üretim kısıntısı için üreticilere yetki verilmediğini açıkladı.
Teksas petrol üreticilerine kısıntı yetkisi verilmedi
05.05.2020 09:54
Son güncelleme : 05.05.2020 09:54
DHA
Financial Times gazetesinin haberinde, adının açıklanmasını istemeyen ve konuya yakın olduğu belirtilen düzenleyici kurum Teksas Demiryolu Komisyonu (RRC) üyesinin, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin başlamasıyla bir kısıntıya gerek görülmediği için üretici firmalara kısıntı yetkisinin verilmediğini söylediği belirtildi.
Habere göre, RRC'nin bu yöndeki kararı, bazı dev petrol şirketlerinin, birçok üreticinin yüzde 20'yi bulacak üretim kısıntısına uymaya ya da kısıntıya karşılık gelecek miktarda petrol karşılığı ceza ödemeye zorlayacak bu girişime karşı çıkmalarının ardından geldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yanında, ABD ve Kanada gibi üreticilerin de günde toplam 10 milyon varili bulan üretim kısıntısı yapmaları bekleniyordu. OPEC+ Grubu'nun 1 Mayıs'ta başlayan üretim kısıntısı Haziran ve Temmuz aylarında da sürecek.
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|GARAN
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|664.356.623
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,73
|17.169.184
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,75
|88.449.058
|% 0,00
|
|GUSGR
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|% 0,00
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|385
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