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Temiz enerjiden üretim artış gösterdi

04.05.2020 11:11

Son güncelleme : 04.05.2020 11:11
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını süresince, dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, tedarik zincirindeki aksama ve inşaattaki gecikmelerine rağmen yüzde 5 artış kaydetti.



AA

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Küresel Enerji  Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, salgın süresince, yenilenebilir  enerji kaynaklarından elektrik üretimi, diğer kaynaklara göre elektrik sisteminde  oluşturduğu esneklik ve direnç unsurları sebebiyle ön plana çıktı.

Petrol ve doğal gaz gibi arama, üretim, taşınma gibi işlemlere ihtiyaç  duyulmayan ve yerinde elektrik üretimine imkan tanıyan yenilenebilir enerji  sistemlerinin, küresel enerji üretimindeki payı yüzde 26'dan yüzde 30 seviyesine  yükseldi.

Bu dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi  tedarik zincirindeki aksama ve inşaat gecikmelerine rağmen dünya genelinde yüzde  5 büyüme gösterdi. Dünya genelinde diğer kaynaklardan elektrik üretiminde ise  azalış görüldü.

Küresel yenilenebilir enerji talebinin yıl boyunca kademeli olarak  artacağına işaret edilen raporda, üretim ve işletme maliyetlerindeki düşüşlerin  ve diğer güç sistemlerine göre kullanım kolaylıklarının, farklı kaynaklara göre  avantaj olarak ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, dünya genelinde lisanslanmış projelerin hayata geçirilmesiyle  2020 yılında yenilenebilir enerjinin payının artış göstereceği tahmin ediliyor.

KARBON EMİSYONLARINDA TARİHİ DÜŞÜŞLER BEKLENİYOR

IEA'nın 30 ülkedeki verilerden sağladığı bilgilere göre, salgın  boyunca küresel enerji talebindeki düşüş yüzde 25'e ulaştı.

Talepteki azalışla beraber fosil kaynaklardan enerji üretiminde  görülen düşüşün yıl boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yıl sonuna kadar küresel karbon emisyonlarının ise 10 yıl önceki  değere gerileyerek yüzde 8'e düşeceği tahmin ediliyor. Bu oran toplamda 2,6  gigaton karbondioksit miktarına eşdeğer bulunuyor.

Raporda, tüm dünyada endüstriyel faaliyetlerin durma noktasına geldiği  belirtilerek, ülkelerin kademeli olarak faaliyetlerini artıracağı ve önemli  ekonomik stratejileri hayata geçireceği öngörülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Nisan itibarıyla 200 ülkede 3  milyon insan Kovid-19'dan etkilendi.




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