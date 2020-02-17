GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Tesla`ya şok! Durduruldu...

17.02.2020 09:26

Son güncelleme : 17.02.2020 09:26
ABD`li elektrikli otomobil şirketi Tesla`nın Almanya`da kurmayı planladığı Gigafactory adlı fabrikasına dair hazırlıklar, Alman yargısı tarafından durduruldu.



Çevreci gruplar, fabrikanın Berlin yakınlarındaki bir ormanlık alana kurulacak olması nedeniyle bölgedeki doğal yaşamın ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini savunarak dava açmıştı.

Tesla bu süreçte ormandaki ağaçların kesimine başlamıştı. Mahkeme Pazar günü verdiği karar ile Tesla'nın faaliyetlerini geçici olarak, mahkeme sonuçlanana kadar durdurdu.

Tesla'nın kurmayı planladığı fabrika Avrupa'daki ilk otomobil ve pil fabrikası olacaktı. Grünheide bölgesindeki Gigafactory, Tesla yöneticisi Elon Musk tarafından Kasım ayında duyurulmuştu.

Konu o günden bu yana ülkedeki çevrecilerle Hristiyan Demokrat ve Hür Demokrat partileri karşı karşıya getiriyordu. İki parti de bu fabrikaya izin verilmemesinin Almanya'nın "şirketlere kolaylık sağlayan bir ülke olduğuna dair imajına" zarar vermesinden korkuyor.

Tesla henüz bu fabrika için Alman makamlarından gerekli onayları alabilmiş değil. Fakat Almanya Çevre Bakanlığı, Tesla'ya "riski kendine ait olmak üzere" gerekli hazırlıklara başlama izni vermişti.

BİNLERCE AĞAÇ KESİLDİ

Bu hazırlıklar kapsamında 91 hektarlık ormanda binlerce ağacın kesilmesi çevrecileri öfkelendirmişti.

Tesla bölgede 400 futbol sahasından daha büyük olan 300 hektarlık bir toprak satın almış ve inşaatı 2021'de tamamlamayı planlamıştı.

Şirket 12 bin kişiyi çalıştırarak yılda 500 bin araç üretmeyi planlıyor. Büyük Alman otomobil şirketleri de elektrikli araç pazarına daha güçlü bir şekilde girmeye çalışırken Tesla fabrikayı bir an önce açarak rakiplerinden bir adım önde olmak istiyor.

Yerel basına göre Tesla bölgedeki orman karıncası kolonilerini, sürüngen ve yarasaları başka bölgelere taşımak için uzmanlarla görüşüyor.

Almanya'nın pek çok bölgesinde olduğu gibi Tesla'nın satın aldığı arazide de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu. Yalnızca Ocak ayında etkisiz hale getirilen bomba sayısı yedi oldu.

Tesla'nın şu anda biri ABD'de biri de Çin'in Şangay kentinde olmak üzere iki Gigafactory'si bulunuyor.

BBC Türkçe




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.151
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.151  
En Yüksek
121.581 En Düşük
120.049
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,88 693.205.377 % 20,00  
TLMAN 14,07 45.421.913 % 19,95  
AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.470.932 % 14,86  
ARDYZ 18,00 432.876.482 % 13,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8710 7,9105 % -0,07  
Frank 6,1353 6,1723 % -0,09  
Riyal 1,6083 1,6164 % -0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.583 -0,20  
Altın Gr. 308 308 -0,23  
Cumhuriyet 2.043 2.065 -2,00  
Tam 2.031 2.081 8,30  
Yarım 981 1.007 4,01  
Çeyrek 492 503 2,01  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 0,16  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
B. Petrol 57,30 57,30 -0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru