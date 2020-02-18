GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu toplandı

18.02.2020 11:01

Son güncelleme : 18.02.2020 11:01
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şahıs firmalarının da ihracat desteklerinden yararlanmasının gündeme geldiğini belirterek, "Bununla ilgili biz çalışmalarımıza başladık. İnşallah mevzuat çalışmalarımızı tamamlayarak ihracat ailemize yeni fertlerin katılmasını sağlayacağız" dedi.



AA

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu'nun 9'uncu toplantısı Bakan Pekcan başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirildi.

Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi  Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone  Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı  Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve  Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

Pekcan, toplantının açılışında, istişare kurulu toplantısının  "ticaretin zirve toplantısı" olduğunu belirterek, burada büyümenin ve kalkınmanın temeli ihracatın artırılması ve tabana yayılması ile ilgili politikaları  değerlendireceklerini ifade etti.

Geçen toplantıdan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren  Pekcan, "Geçen toplantıda şahıs firmalarının da ihracat desteklerinden  yararlanması gündeme gelmişti. Bununla ilgili biz çalışmalarımıza başladık.  İnşallah mevzuat çalışmalarımızı tamamlayarak  ihracat  ailemize yeni fertlerin  katılmasını da sağlayacağız.’" diye konuştu.

Pekcan, bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerdeki para  transferleriyle ilgili sorunların geçen toplantıda gündeme getirildiğini  anımsatarak, bu konuyla ilgili taleplerin Hazine ve Maliye Bakanlığına  iletildiğini kaydetti.

Avrupa Yeşil Anlaşması'nı da ileriki günlerde yoğun şekilde ele  alacaklarına işaret eden Pekcan, "Bu doğrultuda bir çalışma grubu oluşturduk. Öncelikle 4 Şubat'ta bakan yardımcılarımın koordinasyonunda ve ilgili  bakanlıkların bakan yardımcılarının ve genel müdürlerinin katılımıyla ilk  toplantımızı gerçekleştirdik. İkinci toplantımızı da sivil toplum kuruluşlarından  temsilcilerle gerçekleştirip, bu doğrultuda yol haritalarımızı belirlemiş  olacağız." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "menşe ispat" uygulaması konusunda iletilen sıkıntıları ele  aldıklarını dile getirerek, bu konuda da çalışmalara başladıklarını,  Avrupa  Birliği üyesi ülkelerle yaptıkları görüşmelerde menşe sapmasının önlenmesine  yönelik neler yapılabileceğini görüştüklerini kaydetti.

"ÜRETİM ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜYÜME ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ’’

Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen geçen yıl ihracatta  çok önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"2020 yılında da çalışmalarımız ivmelenerek devam ediyor ve yine ocak  ayına bir rekorla başladık. En yüksek ocak ayı ihracat rakamını açıklamak kısmet  oldu. Ocakta yüzde 6,1 artış ile 14,8 milyar dolar ihracat açıkladık. Aynı  dönemde ithalatımız yüzde 18,9 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.  Toplam dış ticaretimiz yüzde 13 artarak 34 milyar dolara yükseldi. Türkiye  ekonomisinin bu olumlu seyri aslında göstergelere de yansımakta. Sanayi üretim  endeksi Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı. Bu 2018  yılının şubat ayından bu yana yaşanan en hızlı yükseliş oldu. Bu performansı  kalıcı hale getirme ve üretim öncülüğünde büyüme odaklı çalışmalarımızı da  sürdüreceğiz."

Pekcan, Dünya Ticaret Örgütünün geçen yıl ocak-kasım dönemine ilişkin açıkladığı rakamlara da değinerek, "Dünyada en çok ihracat gerçekleştiren 50  ülkede düşüş gözlenirken, 11. ay sonu verilerinde de 9. ayda olduğu gibi Türkiye  en çok ihracat artışı gösteren 7. ülke sıralamasındaki yerini korudu.  Beklentilerin de açıklanan rakamların da 2020'nin olumlu ve başarılı bir yıl  olacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK tarafından bu yılın ocak ayı "Ekonomik Güven Endeksi"nin de geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 artışla 97,1 değerinde gerçekleştiğini  hatırlatan Pekcan, ‘"2020 yılında 2019'daki başarımızın da ötesine geçmek için el  birliği ile çalışacağız." dedi.

Yıl başından bu yana ticaret  diplomasisi faaliyetlerini yoğun bir  şekilde yürüttüklerine işaret eden Pekcan, söz konusu sürede Nijerya, Fas, Davos,  Cezayir, Gambiya, Senegal, Litvanya, Ukrayna, Hırvatistan ve Pakistan'da ikili  üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"İHRACAT DESTEKLERİNİ 3'E AYIRDIK"

Pekcan, ihracatın Türkiye'nin sanayileşmesinin ve büyümesinin "motoru"  olduğunu belirterek, Bakanlık olarak en temel hedeflerinin ihracatı geliştirmek  ve tabana yaymak olduğunu vurguladı. Pekcan, bu vizyonun doğal sonucu olarak  firmaları ihracatın her aşamasında desteklediklerini ifade etti.

Destekleri, ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olarak 3'e  ayırdıklarını kaydeden Pekcan, toplantıda desteklerin nasıl daha etkin hale  getirilebileceği, iş dünyasının bundan yeterince faydalanması ve gümrüklerdeki  modernizasyon çalışmaları gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

Pekcan, bunların dışında 2 Ocak itibarıyla otomasyon desteklerini de  devreye aldıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"İş insanlarımız artık bütün destekleri otomasyon üzerinden  alabiliyor. Yine yeni devreye aldığımız müşavir ağı sistemimizle bütün dünyaya  yayılı ticaret müşavirlerimizin bakanlığımızla koordineli çalışmasını sağlıyoruz.  2 Ocak itibarıyla iş dünyasına 'müşavire danışın hattını' açtık artık  müşavirlerimiz 24 saat iş dünyamızın hizmetinde."

Toplantıda ayrıca Türk girişimcileri ve profesyonelleri aynı platformda bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyinin yeni dönem stratejisini istişare edeceklerini aktaran Pekcan, YASED'in Brexit sonrası sürece ilişkin çalışmalarını dinleyeceklerini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:46119.643
Değişim :  -0,95% |  -1.148,94
Açılış :  120.451  
Önceki Kapanış :  120.792  
En Yüksek
120.451 En Düşük
119.528
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 11,71 6.384.193 % 10,47  
HALKS 2,75 83.960 % 10,00  
OSMEN 8,80 158 % 10,00  
SANEL 4,15 13.903 % 9,21  
TSPOR 6,05 150.288.131 % 8,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8594 7,8988 % 0,29  
Frank 6,1636 6,2007 % 0,42  
Riyal 1,6121 1,6202 % 0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.589 7,68  
Altın Gr. 309 309 2,00  
Cumhuriyet 2.038 2.068 3,00  
Tam 2.029 2.080 -1,11  
Yarım 981 1.006 -0,53  
Çeyrek 492 503 -0,27  
Gümüş.Ons 17,88 17,93 0,13  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,03  
B. Petrol 56,97 56,97 -0,70  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru