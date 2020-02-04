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TLREF`e endeksli ürünler finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunacak

04.02.2020 11:28

Son güncelleme : 04.02.2020 11:28
Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) olarak nitelendirilen "referans faize" endeksli ihraçların ve diğer enstrümanların yaygınlaşarak artması, piyasalardaki derinliğe katkı sağlamanın yanı sıra daha öngörülebilir ve sağlıklı piyasa oluşumunu beraberinde getirecek.



AA

TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli  finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya  karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk lirası kısa vadeli referans  faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal piyasalar açısından hayati önem sahip olan ve Borsa İstanbul tarafından 17 Haziran 2019'dan itibaren hesaplanmaya  ve yayımlanmaya başlayan TLREF'e endeksli 2 yıl vadeli ilk tahvil ihracını geçen hafta gerçekleştirdi. İlk ihaleye 4 kat talep gelirken, Hazine 3,4 milyar lira  borçlanmıştı.

Hazine tarafından ihraç edilen söz konusu senedin TLREF'e dayalı faiz  türev piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine, Hazine'nin finansman  araçlarını çeşitlendirmesine ve yatırımcı tabanını genişletmesine katkıda  bulunması öngörülüyor.

Yurt içi bankalar tarafından son dönemde önemli sayıda TLREF'e dayalı  menkul kıymet ihracı yapılmıştı. Ağustos 2019'dan bu yana TLREF'e dayalı  borçlanma araçları ihracı 20 milyar liraya yaklaştı.

TLREF'e dayalı endeksli tahvil, dünyada bir devlet hazinesi tarafından  risksiz gecelik faiz oranına dayalı olarak ihraç edilen ilk borçlanma senedi olma  özelliğini taşıyor. Bu durum, Hazine'nin söz konusu piyasalara olan desteğindeki  öncü rolünü gösteriyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal, geçen hafta yılın ilk Enflasyon Raporu  toplantısında yaptığı açıklamada, gelecek dönemde TLREF'e endeksli ihraçların ve  diğer enstrümanların yaygınlaşarak artacağını, piyasalardaki derinliğe katkı  sağlayacağını söylemişti.

REFERANS FAİZİN FAYDALARI

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmede, Temmuz 2018'de kur atağı sonrası oluşan ve makro-mikro verilerle  örtüşmeyen hasarları  gidermek, dengeli bir sistem içinde yeni kur ataklarını ve  özellikle faiz tarafında oluşabilecek oynaklığı önleme amaçlı getirilen  önlemlerden birinin de finansal piyasaların ihtiyacı olan  yapısal adımlar  paralelinde "TLREF" olarak adlandırılan "referans faiz" adımı olduğunu söyledi.

Finansal piyasalarda, türev piyasalarda özellikle borçlanma gereği  duyulan her ortamda TL bazlı referans teşkil edecek bir faizin oluşması için  tasarlanan adımın oldukça yerinde olduğunu ifade eden Paksoy, şöyle devam etti:

"Kısa vadede oluşabilecek oynaklıkla beraber gelişecek  manipülasyonlara ve volatiliteye karşı daha öngörülebilir ve TL üzerinden  referans teşkil edebilecek bir  faizin kullanılması oldukça önemli pozitif  sonuçlar doğuracaktır. Uzun vadede referans faiz geçerli oldukça faiz grafiği  verim eğrisi oluşturacak. Bunun üzerinden  hem ekonomi yönetimi hem de kamu-özel  bütün finansal kurumlar kendi hesaplarını ve risk analizlerini daha rasyonel  yapabilecek. TLREF endeksli ilk tahvilde sağlanan başarı, orta ve uzun vade adına  finans merkezi olma yönünde ilerleyen piyasaların kur dışında daha çok TL  üzerinden daha öngörülebilir ve sağlıklı bir piyasa oluşturmalarını ve  piyasaların risk primini pozitif etkilerken, CDS gibi göstergelere duyarlılığı  adım adım dengeleyecektir."

"FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDEBİLİR"

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge de geçen hafta gerçekleştirilen  TLREF'e endeksli ilk ihalenin önemli olduğunu ve başarılı sonuçlandığını  kaydetti.

Gösterge tahvil faizinde tek hanelerin görüldüğünü hatırlatan Tözge,  Merkez Bankası'nın şubat toplantısında faiz indirimlerine devam edebileceğini  söyledi.

Tözge, kur tarafında oynaklık görülmediğini, yurt dışında Çin kaynaklı  jeopolitik risklere rağmen Türk lirasında herhangi bir bozulma yaşanmadığını  ifade etti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine paralel kısa vadeli tahvillerde  tek hanelerin kalıcı olabileceğini belirten Tözge, "Zaten Londra swap piyasası  uzun zamandır tek haneye kaymış durumda. Tahvil faizi tarafında yüzde 9,5'ler  olası gözüküyor." dedi.




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