Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ`ye ait İstanbul`un Zeytinburnu ilçesinde bulunan 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50 hissesi ile 52 konutu satışa çıkardı.
TMSF, Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri`ni satışa çıkardı
08.06.2020 11:05
Son güncelleme : 08.06.2020 11:19
AA
TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.
Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Davutpaşa Projesi'nde Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50 hissesi ile 52 konuttan oluşuyor.
Muhammen bedeli 52 milyon lira
olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.
İhale, 24 Haziran saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
11:03110.932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 910,47
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.934
En Düşük
110.157
11:036,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,8060
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|Önceki Kapanış
|: 6,8120
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6,7823
En Düşük
6,7485
11:037,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,6850
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|Önceki Kapanış
|: 7,6750
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7,6861
En Düşük
7,6183
11:03369,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
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|Açılış
|: 369,68
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|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.205.804
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.493.244
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|989.222
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|22.716.531
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,22
|176.078
|% 9,91
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,35
|383.064.912
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,72
|360.498.311
|% 4,88
|
|THYAO
|12,81
|288.404.251
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,63
|233.338.840
|% 4,01
|
|TUPRS
|90,95
|206.712.509
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,72
|360.498.311
|% 4,88
|
|GSRAY
|3,63
|233.338.840
|% 4,01
|
|GARAN
|8,35
|383.064.912
|% 0,72
|
|GSDHO
|1,82
|63.638.418
|% 1,11
|
|PETKM
|3,80
|125.040.604
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5703
|8,6133
|% 0,30
|
|Frank
|7,0136
|7,0558
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,73
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.430
|-17,00
|
|Tam
|2.466
|2.508
|-10,20
|
|Yarım
|1.203
|1.219
|-10,40
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|0,62
|