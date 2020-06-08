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TMSF, Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri`ni satışa çıkardı

08.06.2020 11:05

Son güncelleme : 08.06.2020 11:19
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ`ye ait İstanbul`un Zeytinburnu ilçesinde bulunan 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50 hissesi ile 52 konutu satışa çıkardı.



AA

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre,  Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen  gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve  İktisadi Bütünlüğü'nün   satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde  bulunan Davutpaşa Projesi'nde Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye   ait 6  ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50 hissesi ile 52 konuttan oluşuyor.

Muhammen bedeli 52 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf  ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 24 Haziran saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.




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