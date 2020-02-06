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TMSF`den zaman aşımı uyarısı

06.02.2020 11:29

Son güncelleme : 06.02.2020 11:29
Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesaplar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na (TMSF) devredilecek.



AA

TMSF'den yapılan açıklamada, Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi  gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak  sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen  hesapların zaman aşımına tabi olduğu belirtildi.

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin  8'inci maddesi uyarınca zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve  alacakların listesinin şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye  Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde mayıs  ayının sonuna kadar yayınlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına  uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan  hesap/hak sahiplerinin, haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor.  Vatandaşların banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmamaları durumunda  yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve  alacakları TMSF'ye devredilecektir. Hesap sahipleri, zaman aşımını sorgulamak  için e-devlet veya TMSF'nin web sitesinden veya  https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/ linkinden sorgulama yapabilir."




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