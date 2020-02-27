Toyota`nın global satışları azaldı













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Global satışların düşmesinde Japonya ve Çin'deki satışların azalmasının büyük rol oynadığını belirten Toyota, satış vergisi artırımının etkisi ile Japonya'da satışların Ocak ayında yüzde 5,0 düştüğünü, Çin'de satışların ise Çin Yeni Yılı tatilinin etkisi ile yüzde 1,2 azaldığını vurguladı.ABD'de ise satışlar yüzde 6,3 artış gösterdi. Toyota Motor ayrıca, Çin'de araç üretiminin Ocak ayında daha az çalışma günü bulunmasına bağlı olarak yüzde 13 düştüğünü açıkladı.