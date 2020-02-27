Toyota Motor, ocak ayında dünya genelinde satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 azalarak 804.458 adet olduğunu bildirdi.
Toyota`nın global satışları azaldı
27.02.2020 11:19
Son güncelleme : 27.02.2020 11:22
FOREKS
Global satışların düşmesinde Japonya ve Çin'deki satışların azalmasının büyük rol oynadığını belirten Toyota, satış vergisi artırımının etkisi ile Japonya'da satışların Ocak ayında yüzde 5,0 düştüğünü, Çin'de satışların ise Çin Yeni Yılı tatilinin etkisi ile yüzde 1,2 azaldığını vurguladı.
ABD'de ise satışlar yüzde 6,3 artış gösterdi. Toyota Motor ayrıca, Çin'de araç üretiminin Ocak ayında daha az çalışma günü bulunmasına bağlı olarak yüzde 13 düştüğünü açıkladı.
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
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|Açılış
|: 113.976
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|Önceki Kapanış
|: 115.171
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114.464
En Düşük
113.892
11:076,1617
En Yüksek
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En Yüksek
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6,6963
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|Açılış
|: 326,60
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|Önceki Kapanış
|: 323,99
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327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|54,25
|14.627.344
|% 17,63
|
|OYAYO
|3,29
|26.418.415
|% 11,90
|
|HATEK
|10,70
|13.195.847
|% 9,97
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|19.501
|% -6,39
|
|HALKS
|3,40
|24.483
|% -5,56
|
|BJKAS
|2,63
|4.649.137
|% -5,40
|
|BURCE
|7,16
|1.231.982
|% -5,29
|
|THYAO
|12,91
|483.287.336
|% -2,49
|
|KRDMD
|2,89
|286.377.019
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,38
|227.239.120
|% 3,76
|
|ASELS
|28,50
|188.871.896
|% -1,72
|
|BRSAN
|12,59
|89.018.777
|% -3,89
|
|IHLGM
|1,38
|227.239.120
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,89
|286.377.019
|% -0,69
|
|KARSN
|1,87
|85.314.083
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,54
|61.984.874
|% 1,32
|
|THYAO
|12,91
|483.287.336
|% -2,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9314
|7,9712
|% 0,16
|
|Frank
|6,3062
|6,3442
|% 0,49
|
|Riyal
|1,6371
|1,6453
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,75
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,02
|52,02
|-0,79
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