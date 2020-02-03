Trabzonspor hisseleri, hafta sonu Süper Lig`de Fenerbahçe`den alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başlarken saat 11.00 itibarıyla yüzde 8,46 primle 2,95 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Trabzonspor borsada da kazandırdı
03.02.2020 12:29
Son güncelleme : 03.02.2020 12:30
AA
Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri, futbol takımının, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı.
Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
Ligin 16. haftasında Yukatel Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olduktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi de puansız göndererek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Trabzonspor, bir maç eksiğine rağmen puanını 38'e çıkararak 3. sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da Trabzonspor hisseleri açılışın ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 8,46 primle 2,95 lira
seviyesinde bulunurken, aynı dakikalarda Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 2,51 azalışla 16,70 liradan işlem görüyor.
Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Galatasaray'ın hisseleri yüzde 1,71 artışla 2,38 lira, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 2,34 kazançla 2,62 lira seviyelerinde bulunuyor.
12:15119.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 284,98
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
12:155,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
12:156,6230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
12:15303,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,21
|Açılış
|: 303,16
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|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|14.262.275
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,50
|4.035.893
|% 15,56
|
|DOKTA
|75,60
|1.166.617
|% 9,57
|
|ESCOM
|3,00
|563.094
|% 9,09
|
|KERVN
|0,50
|219.362
|% 8,70
|
|GYHOL
|16,95
|366.290
|% -14,99
|
|HUBVC
|27,00
|3.898.206
|% -12,34
|
|BEYAZ
|4,15
|1.743.154
|% -9,59
|
|EGCEY
|0,69
|8.177
|% -9,21
|
|KSTUR
|23,02
|829
|% -7,92
|
|SISE
|5,64
|612.964.765
|% 1,44
|
|THYAO
|13,81
|465.237.202
|% 0,95
|
|TRKCM
|4,23
|335.052.893
|% 4,96
|
|ODAS
|2,15
|209.680.192
|% 1,42
|
|SODA
|6,60
|178.653.585
|% -0,75
|
|SISE
|5,64
|612.964.765
|% 1,44
|
|ODAS
|2,15
|209.680.192
|% 1,42
|
|TRKCM
|4,23
|335.052.893
|% 4,96
|
|EKGYO
|1,69
|104.215.740
|% 1,20
|
|PETKM
|4,05
|176.188.703
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8262
|7,8655
|% -0,68
|
|Frank
|6,1763
|6,2136
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5906
|1,5986
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-11,08
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|2.006
|2.037
|-14,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|-15,75
|
|Yarım
|964
|989
|-7,61
|
|Çeyrek
|484
|495
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,51
|56,51
|-0,11
|