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Trafiğe 311 bin 998 aracın kaydı yapıldı

29.06.2020 10:55

Son güncelleme : 29.06.2020 10:59
Türkiye`de ocak-mayıs döneminde 311 bin 998 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 18 bin 702 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 293 bin 296 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artarak 23 milyon 39 bin 551'den 23  milyon 448 bin 381'e yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde  14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini  minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 52 bin 80 oldu. Bu  taşıtlar arasında otomobil yüzde 43,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde  37,4 ile motosiklet, yüzde 8,8 ile kamyonet, yüzde 7,4 ile traktör, yüzde 1,4 ile  kamyon, yüzde 0,7 ile minibüs, yüzde 0,5 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı  taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,6  arttı. Bu artış motosiklette yüzde 71,1, traktörde yüzde 30,6, otomobilde yüzde  15,7, kamyonette yüzde 3,5, minibüste yüzde 2,6 oldu. Özel amaçlı taşıtlarda  yüzde 73,3, kamyonda yüzde 25,5 ve otobüste yüzde 0,4 azalış görüldü.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt  sayısında yüzde 9,8 azalış oldu. Bu dönemde, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı  traktörde yüzde 43,8 ve kamyonda yüzde 3,5 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde  90,2, kamyonette yüzde 29,8, minibüste yüzde 26,8, otobüste yüzde 22,5,  otomobilde yüzde 16,2 ve motosiklette yüzde 0,4 azalış hesaplandı.

Ocak-mayıs döneminde 311 bin 998 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 18 bin  702 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt  sayısında 293 bin 296 artış kaydedildi.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Mayısta devri yapılan toplam 561 bin 375 taşıtın yüzde 68'ini  otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 7,8'ini motosiklet, yüzde 3,3'ünü  traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve  yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan 22 bin 748 otomobilin yüzde 19,1'i  Renault, yüzde 15,2'si Peugeot, yüzde 9'u Opel, yüzde 9'u Fiat, yüzde 6,3'ü  Citroen, yüzde 5,3'ü Volkswagen, yüzde 5'i Honda, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz,  yüzde 3,6'sı Hyundai, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,3'ü Toyota,  yüzde 2,2'si Seat, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde  1,2'si Nissan, yüzde 1,1'i Land Rover, yüzde 1'i BMW, yüzde 0,9'u Skoda, ve yüzde  2,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 otomobilin  yüzde 45,5'i benzin, yüzde 45,1'i dizel, yüzde 6,4'ü LPG yakıtlı, yüzde 3'ü  elektrikli veya hibrit oldu. Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 638  bin 707 otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,2'si LPG, yüzde 24,1'i benzin  yakıtlı, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrit olarak belirlendi. Yakıt türü  bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,1'i  1401-1500, yüzde 27,2'si 1501-1600, yüzde 22,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,8'i  1301-1400, yüzde 5,4'ü 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine  sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 50,6'sı beyaz,  yüzde 24,7'si gri, yüzde 7,1'i siyah, yüzde 6,6'sı kırmızı, yüzde 6,5'i mavi,  yüzde 1,8'i turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si  yeşil renkli iken yüzde 0,5'i diğer renklerden oluştu. 





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