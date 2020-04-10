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Trump, Rusya ve Suudi Arabistan ile petrol fiyatlarını görüştü

10.04.2020 09:01

Son güncelleme : 10.04.2020 09:01
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile petrol fiyatlarını görüştü.



AA

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında,  Kral Selman ve Putin ile 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptığını  duyurdu. "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)  ve petrol endüstrisi  noktasında büyük bir konuşma yaptık." ifadesini kullanan Trump, ABD'de enerji  sektöründe kimsenin işsiz kalmasını istemediğini kaydetti.

Trump, görüşmeye ilişkin, "Kral Selman ve Putin ile çok iyi bir  görüşme yaptık. Ne olacağını göreceğiniz. Bildiğiniz gibi bir OPEC  toplantısı da oldu. Anlaşmaya çok yakın olduklarını söyleyebilirim. Yakında  anlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimi konusunda anlaşmazlığa  düştüğünü vurgulayan Trump, "Ortada kimsenin ne yapacağını bilmediği derecede çok  petrol üretimi var. Bu petrolleri koymak için yeterli yer bile yok." dedi.





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