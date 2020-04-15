ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 pandemisine karşı yürüttükleri mücadeleyi yakında kazandıktan sonra, ABD piyasalarının rekor yüksek düzeylere yükseleceğini söyledi.
Trump açıkladı! Rekor düzeylere çıkacak
15.04.2020 14:09
Son güncelleme : 15.04.2020 14:09
DHA
Washington'da düzenlenen, Corona virüs Görev Gücü basın toplantısında konuşan Trump, Covid-19 pandemisi başlamadan önce, ABD ekonomisinin dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi ekonomi olduğuna ilişkin görüşünü yineledi ve enfeksiyonun yayılmasının durdurulmasının ardından ekonominin hızla toparlanacağını savundu.
Trump, basın toplantısından önce yaptığı bir açıklamada da, ABD'de ekonominin, diğer ülkeler daha çok zamana ihtiyaç duyarken, yakın zamanda, "hatta 1 Mayıs'tan da önce" açılabileceğini ileri sürdü.
Bir başka açıklamasında da, "Yönetimime Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum" diyen Trump'a, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden tepkiler yükseliyor.
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