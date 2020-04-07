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Trump: OPEC petrol üretim kısıntısı istemedi

07.04.2020 13:17

Son güncelleme : 07.04.2020 13:17
ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün ABD`den hiçbir zaman petrol üretimini kısmasını istemediğini söyledi.



DHA

Covid-19 gelişmelerine ilişkin günlük basın açıklaması sırasında soruları yanıtlayan Trump, OPEC'in önümüzdeki günlerde yapacağı toplantı sonrasında ABD'li petrolcülerden üretimi kısmalarını istemesi durumunda, bunu değerlendireceğini vurguladı.

Trump ayrıca, Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana büyük talep gerilemesi nedeniyle üretimin zaten yüzde 40 dolayında kısıldığının da altını çizdi.

OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu, geçen hafta piyasanın çalkalanmasının ardından üretim kesintisi hakkında görüşmeye başladılar; ancak, ABD başta olmak üzere OPEC üyesi olmayan ülkelerin de üretim kısıntısına katılmasını istiyorlar.

OPEC kaynaklarına göre OPEC+ Grubu toplantısı Perşembe günü video konferansı aracılığıyla TSİ 17:00'de düzenlenecek.






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