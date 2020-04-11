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Trump yönetimi ekonomiyi normale döndürmek istiyor

11.04.2020 09:54

Son güncelleme : 11.04.2020 09:54
ABD Başkanı Donald Trump`ın, uzmanların yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının daha da yayılması tehlikesine ilişkin uyarılarına rağmen ülkedeki çoğu işletmenin mayısta yeniden açılması için çalıştığı belirtildi.



AA

The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump, ekonomik faaliyetlerin 1 Mayıs'a kadar yeniden başlaması için strateji arayışına girdi.

Trump'ın işsizlik ile piyasalara ilişkin verileri düzenli takip ettiği ve başkanlığına zarar verdiğinden şikayetçi olduğu, ülkedeki çoğu iş yerini ay  sonundan önce açmaya çalıştığı bildirildi.

Beyaz Saray'ın ülkede alınan tedbirleri tek taraflı olarak  kaldıramayacağına dikkati çekilerek, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme  Merkezinin (CDC) halka evlerinde kalmasına yönelik tavsiye kararı aldığı  hatırlatıldı.

CDC'nin söz konusu kararının geçerlilik süresinin 30 Nisan'da sona  ereceği anımsatılarak, konuya ilişkin eyaletlerin kendi kararlarını vermekte  özgür olduğu belirtildi.

SAĞLIK UZMANLARI VE EKONOMİSTLER ENDİŞELİ

Ülkede ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin tartışmalar  sürerken ekonomi takımının bazı kilit üyelerinin hızlı şekilde normale dönülmesi  için ısrarcı olduğu ifade edildi.

Sağlık uzmanları ise ülkede iş yerlerinin "vaktinden" önce açılmasının  felaket olacağını savundu.

Ekonomistler ve sağlık uzmanları, ülkedeki iş yerlerinin açılmasının  vakaların tekrar artışa geçmesiyle yeni bir kapanmaya yol açabileceği konusunda  uyardı.

Beyaz Saray'ın en iyimser modellemesinde bile mevcut kısıtlamaların  mayıs sonuna kadar devam etmesi halinde ölü sayısının 60 bin 400 seviyesinde  gerçekleşeceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.

SALGINININ EKONOMİK ETKİLERİYLE MÜCADELE İÇİN YENİ "GÖREV GÜCÜ" HAZIRLIĞI

Trump'ın Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik  ikinci bir "görev gücü" oluşturma hazırlığında olduğu belirtildi.

Söz konusu ekibin başında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark  Meadows'un olması beklenirken Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ve ABD  Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yanı sıra bazı iş insanlarının ekipte yer  almasının planlandığı kaydedildi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da önemli rol üstlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de  virüsün bulaştığı kişi sayısı 466 bin 396'ya, ölenlerin sayısı ise 16 bin 703'e  çıktı.

Kovid-19 salgınının etkileri ekonomik verilere de yansımaya devam  ederken ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı son 3  haftada toplam 16 milyon 780 bine ulaştı.





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