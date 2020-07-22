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Trump`ın Fed için desteklediği adaylara onay

22.07.2020 09:37

Son güncelleme : 22.07.2020 09:37
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump`ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Judy Shelton ve Christopher Waller`ın adaylığını onayladı.



AA

Shelton'ın adaylığı 12'ye karşı 13 oyla ve Waller'ın adaylığı 7'ye  karşı 18 oyla kabul edildi.

İki ismin Fed Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığı, Bankacılık  Komitesince onaylanmasının ardından Senato Genel Kurulunun onayına sunulacak.

Başkan Donal Trump, Temmuz 2019'da, Fed Yönetim Kurulunda boşta olan  iki sandalye için ekonomist Judy Shelton ile St. Louis Fed Başkan Yardımcısı ve  Araştırma Direktörü Christopher Waller'ı desteklediğini duyurmuştu.

ABD başkanlık seçimleri sürecinde 2016'da Trump'ın seçim kampanyasının  ekonomik danışmanlığını da yürüten Shelton, altın standardına geri dönülmesi  fikrini savunarak tartışmaların odağı olmuştu.

Fed, yönetim kurulu başkanı liderliğindeki bir kurul tarafından  yönetiliyor. Söz konusu yönetim kurulu 7 üyeden oluşuyor.




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