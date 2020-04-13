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Trump`tan petrol anlaşması açıklaması

13.04.2020 17:21

Son güncelleme : 13.04.2020 17:30
ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin, günlük ham petrol üretiminde 20 milyon varillik kesinti beklediğini bildirdi.



AA

Trump, sosyal medya hesabından, OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin petrol üretiminde kesintiye gitme kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Müzakerelere katıldığını anımsatan Trump, "OPEC  ülkelerinin beklediği kesinti, genellikle rapor edilen 10 milyon varil değil, günlük 20 milyon  varildir." ifadesini kullandı.

Trump, "Buna yakın bir şey olursa ve dünya Kovid-19 felaketinden  kurtularak işe dönerse, enerji endüstrisi beklenenden daha hızlı bir şekilde  yeniden geçlenecektir. Özellikle Rusya ve Suudi Arabistan olmak üzere, bu çok  büyük işi yeniden rayına oturtmak için benimle birlikte çalışan herkese teşekkür  ederim." değerlendirmesinde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, ham petrol  üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltma  kararı aldıklarını duyurmuştu.

Söz konusu kararın ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,  Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi  Muhammed bin Selman ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü kaydedilmişti.

Trump, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı bir başka  açıklamada, "OPEC  ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji  istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum." ifadelerini  kullanmıştı.





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