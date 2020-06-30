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TSPB Başkanı: Sermaye piyasalarına ilgi arttı

30.06.2020 15:24

Son güncelleme : 30.06.2020 15:24
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, faizlerin düşmesi, sermaye piyasalarında dijital imkanların artması ve hükümetin yaklaşımının sermaye piyasalarına ilgiyi artırdığını belirterek, "Ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda 343 binden 790 bine ulaştı. Yani yüzde 100`ün üzerinde büyüme var." dedi.



AA

Keler, düzenlediği online basın toplantısında, Türkiye ekonomisinin  sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı kullanılabilmesi  ve derinli alanlara yönlendirilebilmesi için sermaye piyasalarının  geliştirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Sermaye piyasalarının gelişmesinin kurumsal ve bireysel yatırımcıların  artmasıyla mümkün olduğunu dile getiren Keler, TSPB olarak piyasaların  derinleşmesi açısından gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti.

Keler, etkin bir sermaye piyasası kültürünün oluşması gerektiğinin  altını çizerek, yatırımcıyı ve yatırımcı haklarının her zaman ön planda  tutulmasının önemine değindi.

Sermaye piyasalarının ana eksenine yatırımcıyı koyması gerektiğini  vurgulayan Keler, sermaye piyasalarında yatırımcı sayısının arttığını anlattı.

Keler, "Özellikle faizlerin düşmesi, sermaye piyasalarında dijital  imkanların artması ve hükümetimizin sermaye piyasalarını destekleyen yaklaşımı  sermaye piyasalarına ilgiyi artırdı. 3 faktörün üst üste geldiği bir dönemden  geçiyoruz. Bu 3 faktör sayesinde 2020'de sermaye piyasası yatırımcılarının  arttığı bir döneme girdik." diye konuştu.

Sadece yerli yatırımcıyı değil yabancıları da gelecek dönemde piyasaya  tekrar çekmeleri gerektiğine değinen Keler, sermaye piyasalarına yönelik ilgiden  duydukları memnuniyetten bahsetti.

"İŞLEM YAPAN YATIRIMCI SAYISI YÜZDE 100'DEN FAZLA BÜYÜDÜ"

TSPB Başkanı Keler, sermaye piyasalarında son bir yılda önemli mesafe  katedildiğini belirterek, bakiyeli yatırımcı sayısının son bir yılda 1,2  milyondan 1,5 milyona çıktığını, 300 bin civarında yeni bakiyeli yatırımcı  sayısının oluştuğunu söyledi.

Keler, aktif işlem yapan yatırımcı sayısına değinerek, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda 343  binden 790 bine ulaştı. Yani yüzde 100'ün üzerinde büyüme var. Bu olumlu bir  gelişme. VİOP'ta ayda en az bir işlem yapan yatırımcı sayısı geçen yılın  mayısında 22 bin iken şu anda 30 bine ulaşmış durumda. Yatırım fonlarının portföy  büyüklüğü bu dönemde yüzde 88 büyüdü. Kurumsal yatırımcılarda da önemli bir  büyüme katedildi. Sermaye piyasasındaki birçok alanda uzun yıllardır görmediğimiz  büyümeleri yaşıyoruz."

Keler, halka açık şirketlerin piyasa değerinin son 6 ayda aşırı  değişmediğini ve 2018 sonuna göre ilerleme yaşandığını belirterek, "En büyük  hareketlenmeyi BIST 100 dışındaki hisselerde görüyoruz. 385 milyar liraya ulaştı.  Bu rakam 2018 sonunda 205 milyar liraydı, 2019 sonunda 328 milyar liraydı. 1,5  yılda yaklaşık 2 katına ulaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"KURUMSAL YATIRIMCI BÜYÜKLÜĞÜ 369 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Alp Keler, gelişmekte olan ülkeler arasında Borsa İstanbul'un  potansiyelinin yüksek olduğunu, hisse senedi piyasasında hak edilen yere ulaşma  konusunda gidilecek yol olduğunu anlattı.

Son dönemde özel sektör borçlanma araçlarının piyasa değerinde  istikrarlı büyüme yaşandığını, 2018 sonunda 70 milyar lira olan rakamın 2020  Mayıs itibarıyla 117 milyar liraya ulaştığını dile getiren Keler, "Kurumsal  yatırımcılarda ise hikayemiz gerçekten çok iyi. 2018 sonu itibarıyla 193 milyar  lira olan kurumsal yatırımcı büyüklüğü 369 milyar liraya ulaşmış durumda." dedi.

Keler, kurumsal yatırımcı büyüklüğünde daha gidilecek çok yol olduğunu  kaydederek, "Bugün Türkiye'de her 6 kişiden bir kişide emeklilik fonu, her 20  kişiden birinde yatırım fonu var. Ancak 18 yaş üzeri bin TL üzerinde hesabı olan  hisse senedi yatırımcısı 62 kişide bir kişi. Bu da önümüzdeki potansiyeli  gösteriyor." diye konuştu.

Emeklilik fonlarının büyüklüğünün 143 milyar liraya ulaştığını dile  getiren Keler, burada istikrarlı büyümenin sürdüğünü anlattı.

Piyasaların derinleşmesi açısından yabancı yatırımcıların katkısının  öneminden bahseden Keler, bu katkının son dönemde azaldığını bildirdi.

SERMAYE PİYASASI YATIRIMCILARINA UYARILAR

TSPB Başkanı Keler, sermaye piyasalarına yeni giren yatırımcıların  özelliklerine değinerek, yeni yatırımcıların daha çok gençlerden oluştuğunu  söyledi.

Yeni yatırımcıların ağırlıklı olarak 30-39 yaş aralığında olduğunu  dile getiren Keler, dijital kanalları daha iyi kullanan gençlerin sadece  Türkiye'de değil tüm dünyada yatırımcı sayısını artırdığını anlattı.

Keler, yeni yatırımcıların büyük bir kısmının 0-50 bin lira aralığında  yatırım yaptığını kaydederek, ilginin düşük montanlı yatırımlara yönelik olduğunu  bildirdi.

Sermaye piyasası ürünlerinin risksiz bir yatırım olmadığını dile  getiren Keler, şu uyarılarda bulundu:

"Yatırımcılarımızın özellikle uzun vadeli olmasını istiyoruz. Hisse  senedi gerçekten iyi bir yatırım aracıdır. Ancak hisse senedi yatırımlarında  kurum seçerken, yatırım yaparken ve yatırım sonrası sürece çok dikkat edilmeli.  Kısa vadede para kazanmaya yönelik yatırımlar ikinci planda olmalı. Hisse senedi  yatırımında uzun vadede güzel getiriler elde edilebilir ancak kısa vadede  dalgalar yaşanabilir. Yatırımcılarımız risklerini belirlemeli ve yatırım  stratejisi oluşturmalı. Her yatırımın farklı bir stratejisi olabilir. Şirket  seçerken, sektör seçerken veya haber bazlı yatırım yaparken, piyasadaki  gelişmelere göre yatırım yaparken belirli stratejiler oluşturulması lazım."

Keler, yatırımcılara tek bir hisse senedine veya yatırım aracına  yoğunlaşmamalarını tavsiye ettiklerini belirterek, "Bir sepet yapmalarını, farklı  yatırım araçlarından zenginlik sağlamalarını öneriyoruz. Kısa vadeli  alım-satımdan kaçınmalarını, daha çok uzun vadeli yatırımları tercih etmeleri  gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Keler, yeni yatırımcı sayısındaki olumlu artışa değinerek, uzun vadede  sermaye piyasalarının gelişimi için bu ilgideki yükselişin sürmesi gerektiğini  söyledi.

"SERMAYE PİYASALARIMIZ DÜNYA STANDARTLARINDA"

TSPB Başkanı Keler, Türkiye'de sermaye piyasalarının alt yapısının  dünya standartlarında olduğunu belirterek, hiç aksama yaşamadan hizmet veren bir  borsanın bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de halka açılmada verilen teşviklere değinen Keler, girişim  sermayesi yatırım fonlarında, teknoloji şirketlerinin daha erken aşamada halka  açılmasında ve reel sektörün finansmanında olumlu gelişmeler olduğunu anlattı.

"SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARACILIĞIYLA YATIRIM YAPILMAMALI"

Alp Keler, ilgili bir soru üzerine, sermaye piyasasına yatırım  yaparken yatırım yapılan ürünün iyi incelenmesi, belki de başlangıçta direkt  hisse senedine yatırım yapılmaması, risk ve getiri konusuna iyi odaklanılması  gerektiğini vurguladı.

Yeni yatırımcı ilgisinin haziranda da artarak devam ettiğini, fonların  büyümeyi sürdürdüğünü dile getiren Keler, normalleşme sürecinde SPK ve Borsa  İstanbul'un sosyal medyaya yönelik yaptığı uyarılardan bahsetti.

Keler, "Sosyal medyada yatırımı yönlendiren kişilerin görüşlerini  ikinci planda tutulmalı. Sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yatırım  yapılmamalı. Bu gibi sitelerin ilerleyen süreçlerde yaptırıma uğrayacağı SPK  tarafından açıklandı." dedi.

"Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceği  bildirildi. Bu durum ne boyutta fon çıkışına neden olabilir? Açığa satış yasağı  gibi düzenlemeler Türk hisse senedi piyasasına etkisi nasıl?" şeklindeki soruya  karşılık Keler, "FCI önemli bir endeks. Özellikle pasif fonların takip ettiği bir  endeks. Son yıllarda Türkiye hisse senedi piyasasının MSCI içerisindeki  ağırlığının azaldığını gözlemliyoruz. MSCI endeksinde gelişmekte olan endekste  olmak önemli. Bu yakından takip edilmeli." cevabını verdi.

Açığa satış yasağının sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de  uygulandığını dile getiren Keler, ancak diğer ülkelerde bu yasağın kalktığını,  Türkiye'de de bu konuda olumlu gelişme yaşanmasını beklediklerini vurguladı.

Keler, yabancı yatırımcıların son dönemde Borsa İstanbul'dan geri  çekilmesine dair bir soru üzerine, global anlamda gelişmekte olan ülkelerde benzer durumun yaşandığını, Türkiye'nin hem yerli hem de yabancı yatırımcıya  ihtiyacı olduğunu anlattı.

Borsa İstanbul'da yeni halka arzların yaşanabileceğini dile getiren  Keler, düşük faiz ortamında yatırımcılara yönelik faaliyetlerin fazlasıyla ilgi çekeceğini anlattı.




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