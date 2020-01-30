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TÜİK açıkladı! En çok o marka araç satıldı

30.01.2020 10:42

Son güncelleme : 30.01.2020 10:42
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 65,8`ini otomobil, yüzde 12,3`ünü kamyonet, yüzde 11,5`ini motosiklet, yüzde 6,4`ünü traktör, yüzde 1,5`ini kamyon, yüzde 1,5`ini minibüs, yüzde 0,8`ini otobüs ve yüzde 0,2`sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,4`ü Renault, yüzde 13,9`u Fiat, yüzde 9,3`ü Volkswagen, yüzde 7,5`i Peugeot, yüzde 7,2`si Hyundai, yüzde 5,1`i Skoda, yüzde 4,9`u Honda, yüzde 4,1`i Dacia, yüzde 3,9`u Ford, yüzde 3,6`sı Opel ve yüzde 25,2`si diğer markalardan oluştu.



Aralık'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %5,3 azalırken, yıllık %13,2 arttı.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya  göre motosiklette %24,1, otomobilde %5, kamyonda %4, kamyonette %3,3  azalırken, özel amaçlı taşıtlarda %43,6, otobüste %38,7, minibüste  %37,8 ve traktörde %24,1 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre  %13,2 arttı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan  taşıt sayısı, kamyonda %51,5, motosiklette %49,7, minibüste %30,6,  kamyonette %13, otobüste %11,3, otomobilde %9,6 artarken, özel amaçlı  taşıtlarda %27, traktörde  %2,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23  milyon 156 bin 975 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54'ünü  otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör,%3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel  amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIK AYINDA 1 MİLYON 22 BİN 892 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %73,3'ünü otomobil,%16,3'ünü kamyonet, %3,1'ini traktör, %2,7'sini motosiklet, %2'sini  kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı  taşıtlar oluşturdu.

ARALIK AYINDA 41 BİN 777 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,4'ü Renault, %13,9'u Fiat, %9,3'ü Volkswagen, %7,5'i Peugeot, %7,2'si Hyundai,  %5,1'i Skoda, %4,9'u Honda, %4,1'i Dacia, %3,9'u Ford, %3,6'sı Opel ve  %25,2'si diğer markalardan oluştu.

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 671 BİN 131 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe  kaydı yapılan taşıt sayısı %25,7 azalarak 671 bin 131 adet, trafikten  kaydı silinen taşıt sayısı %48,3 artarak 380 bin 77 adet oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 291  bin 54 adet artış gerçekleşti.

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %54,6'SI DİZEL YAKITLIDIR

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet  otomobilin %54,6'sı dizel, %36,2'si benzin, %5,8'i LPG yakıtlı olup, %3,4'ü elektrikli veya hibrittir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe  kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 adet otomobilin ise %38,1'i dizel, %37,3'ü LPG, %24,2'si benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya  hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı %0,3'tür.

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE EN FAZLA 1501-1600 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet  otomobilin %36,6'sı 1501-1600, %28,7'si 1401-1500, %13,7'si 1300 ve  altı, %13,6'sı 1301-1400, %6,1'i 1601-2000, %1,1'i 2001 ve üstü motor  silindir hacmine sahiptir.Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 208 bin 47' si  beyaz renklidir.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet  otomobilin %53,8'i beyaz, %24,1'i gri, %6,7'si siyah ve %5,8'i kırmızı  iken %9,6'sı diğer renklerdedir.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 13,8 OLARAK HESAPLANDI

Türkiye'de 2019 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 156  bin 975 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,8 olarak  hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,8, minibüslerde 13,7,  otobüslerde 13,5, kamyonetlerde 11,7, kamyonlarda 16,6,  motosikletlerde 13,5, özel amaçlı taşıtlarda 12,7 ve traktörlerde  23,9'dur.




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FRIGO 12,79 21.014 % 5,27  
BEYAZ 4,00 737.428 % 5,26  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7460 7,7848 % 0,21  
Frank 6,1202 6,1570 % 0,47  
Riyal 1,5874 1,5954 % 0,26  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 304 304 1,59  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
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