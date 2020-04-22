Tüketici güven endeksi Nisan ayında 54,9 oldu.
Tüketici güven endeksi açıklandı
22.04.2020 10:00
Son güncelleme : 22.04.2020 10:06
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %5,8 oranında azaldı; Mart ayında 58,2 olan endeks, Nisan ayında 54,9 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 72,5 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,6 iken, Nisan ayında %7,8 oranında azalarak 72,5 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74,8 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 75,6 iken, Nisan ayında %1,1 oranında azalarak 74,8 oldu.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 53,8 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayında 57,6 iken Nisan ayında %6,7 oranında azalarak 53,8 oldu.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 18,4 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mart ayında 21,2 iken, Nisan ayında %13,1 oranında azalarak 18,4 oldu.
09:5598.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 510,45
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.129
En Düşük
98.129
09:556,9728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
09:557,5726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
09:55376,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,67
|Açılış
|: 376,56
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
379,67
En Düşük
376,56
BIST En Aktif Hisseler
|SONME
|5,00
|3.833.361
|% 0,00
|
|SONME
|5,00
|3.833.361
|% 0,00
|
|SONME
|5,00
|3.833.361
|% 0,00
|
|SONME
|5,00
|3.833.361
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5645
|8,6074
|% 0,18
|
|Frank
|7,1691
|7,2123
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8475
|1,8567
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.479
|-4,70
|
|Tam
|2.484
|2.543
|-4,90
|
|Yarım
|1.210
|1.241
|-2,40
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|14,68
|14,71
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DOCO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 354.10 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 173 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TRKCM, SODA
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1087 kaybederek (% -1.16 ) 92, 396
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EGCYO, EKIZ, DIRIT, COSMO, RODRG, ARTI, PRKME, SELGD, METAL
-
17:53
EGCYH, HEKTS, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında