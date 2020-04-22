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Tüketici güven endeksi açıklandı

22.04.2020 10:00

Son güncelleme : 22.04.2020 10:06
Tüketici güven endeksi Nisan ayında 54,9 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %5,8 oranında azaldı; Mart ayında 58,2 olan endeks, Nisan ayında 54,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 72,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,6 iken, Nisan ayında %7,8 oranında azalarak 72,5 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 75,6 iken, Nisan ayında %1,1 oranında azalarak 74,8 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 53,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayında 57,6 iken Nisan ayında %6,7 oranında azalarak 53,8 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 18,4 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mart ayında 21,2 iken, Nisan ayında %13,1 oranında azalarak 18,4 oldu.







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