Tüketici güven endeksi açıklandı















Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %5,8 oranında azaldı; Mart ayında 58,2 olan endeks, Nisan ayında 54,9 oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,6 iken, Nisan ayında %7,8 oranında azalarak 72,5 oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 75,6 iken, Nisan ayında %1,1 oranında azalarak 74,8 oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayında 57,6 iken Nisan ayında %6,7 oranında azalarak 53,8 oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mart ayında 21,2 iken, Nisan ayında %13,1 oranında azalarak 18,4 oldu.