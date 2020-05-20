Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8,5 oranında arttı; Nisan ayında 54,9 olan endeks, Mayıs ayında 59,5 oldu.
Tüketici güven endeksi açıklandı
20.05.2020 10:01
Son güncelleme : 20.05.2020 10:11
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,5 oranında arttı; Nisan ayında 54,9 olan endeks, Mayıs ayında 59,5 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,2 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 72,5 iken, Mayıs ayında %9,3 oranında artarak 79,2 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 81,8 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 74,8 iken, Mayıs ayında %9,5 oranında artarak 81,8 oldu.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 55,3 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Nisan ayında 53,8 iken Mayıs ayında %2,9 oranında artarak 55,3 oldu.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,7 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Nisan ayında 18,4 iken, Mayıs ayında %18,0 oranında artarak 21,7 oldu.
09:55102.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 564,76
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.548
En Düşük
102.492
09:556,7890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
09:557,4413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
09:55382,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,44
|Açılış
|: 382,36
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
382,55
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,02
|59.250.654
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,02
|59.250.654
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2881
|8,3297
|% 0,20
|
|Frank
|6,9817
|7,0237
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8035
|1,8126
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,45
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.502
|4,80
|
|Tam
|2.527
|2.567
|4,90
|
|Yarım
|1.233
|1.255
|2,40
|
|Çeyrek
|617
|628
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,61
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,06
|
|B. Petrol
|34,81
|34,81
|0,16
|