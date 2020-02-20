Tüketici güven endeksi şubatta, geçen aya göre yüzde 2,7 azalarak 57,3 oldu.
Tüketici güven endeksi açıklandı
20.02.2020 10:03
Son güncelleme : 20.02.2020 10:29
AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 2,7 geriledi. Ocakta 58,8 olan endeks değeri şubatta 57,3'e düştü.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 3,4 azalarak 76,8 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi şubatta aylık bazda yüzde 1,9 azalarak 75,9'a geriledi.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 5,3 azalarak, şubatta 53,8 olarak gerçekleşti.
Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 4,2 artışla 22,5 oldu.
10:15118.929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -267,09
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.332
En Düşük
118.706
10:156,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,1018
En Düşük
6,0811
10:156,5723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5913
En Düşük
6,5663
10:15314,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,64
|Açılış
|: 314,82
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,18
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,87
|43.960.217
|% 9,94
|
|TSPOR
|8,44
|27.031.114
|% 8,48
|
|NATEN
|20,68
|4.274.217
|% 7,26
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|VERTU
|5,76
|2.943.632
|% -12,73
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|MZHLD
|13,33
|67.650
|% -9,93
|
|EKIZ
|1,06
|16.271
|% -8,62
|
|BJKAS
|3,87
|43.960.217
|% 9,94
|
|FENER
|20,28
|29.265.953
|% 4,32
|
|ASELS
|29,78
|29.136.460
|% 0,00
|
|TSPOR
|8,44
|27.031.114
|% 8,48
|
|GSRAY
|4,02
|24.351.726
|% 3,08
|
|BJKAS
|3,87
|43.960.217
|% 9,94
|
|CEMAS
|1,33
|9.782.118
|% 0,76
|
|ADESE
|1,59
|9.960.506
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,02
|24.351.726
|% 3,08
|
|ODAS
|2,21
|12.836.370
|% -0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8336
|7,8729
|% -0,07
|
|Frank
|6,1628
|6,2000
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6187
|1,6268
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|-4,95
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,34
|59,34
|0,22
|