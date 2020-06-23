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`Türk şirketleri Endonezya`yı üs olarak kullanabilir`

23.06.2020 15:06

Son güncelleme : 23.06.2020 15:41
Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı Basuki Hadimuljono, Türkiye’den yapılacak yatırımları teşvik edeceğini belirterek, "Türk şirketleri, Asya pazarına girmek için Endonezya’yı üs olarak kullanabilir." dedi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleşen  Türkiye-Endonezya Müteahhitlik Sektörü Sanal İş Forumu’nda konuşan Hadimuljono,  Türkiye’yi Endonezya’nın kalkınmasında ve projelerinde yer alması konusunda davet  ettiklerini ifade ederek, iki ülke arasında şirketler arasındaki ilişkilerin  geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Hadimuljono, Türk firmalarını farklı alanlardaki projelerde iş  birlikleri için teşvik edeceğini dile getirerek, "Türk şirketleri, Asya pazarına  girmek için Endonezya’yı bir üs olarak kullanabilir ve bu sizin daha fazla göz  önünde olmanızı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Joko Widodo’nun tüm bakanlıklara yönelik yabancı  yatırımlara ilişkin düzenlemelerde kolaylık ve esneklik yapılması talimatını  hatırlatan Hadimuljono, Türkiye’nin farklı sektörler için de bu durumdan  yararlanabileceğini kaydetti.

Hadimuljono ayrıca, Sumatra Adası’nda gelecek 5 yıl içinde bitmesi  amaçlanan "Trans Sumatra" gibi otoyol çalışmalarını da mevcut fırsatlar olarak  sunduklarını ifade etti.

Ülkesinde devam eden ve planlanan çeşitli çalışmalara da değinen  Hadimuljono, en batıdaki Açe eyaletinden doğudaki Papua eyaletine kadar köprü,  otoyol ve baraj gibi altyapı projelerine ilişkin bilgi verdi.




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