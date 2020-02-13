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Türk Telekom 2019`da 2,4 milyar lira net kar elde etti

13.02.2020 11:26

Son güncelleme : 13.02.2020 11:26
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, geçen yıl 2,4 milyar lira ile son 7 yılın en yüksek net karını elde ettiklerini belirterek, "2020`de satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık yüzde 14, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) rakamımızın 12,4 milyar lira ve yatırım harcamalarımızın 5,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.



AA

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Türk Telekom'un  2019'a ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Önal, ürün  çeşitlilikleri ve entegre operatör olmalarının avantajıyla başarılı bir yılı  geride bıraktıklarını söyledi.

Geçen yıl Türk Telekom'un gelirlerinin yüzde 15,8 artışla 23,7 milyar  liraya, FAVÖK göstergesinin de yüzde 32,4 yükselişle 11,2 milyar liraya  ulaştığını aktaran Önal, "Böylece hem gelir hem de FAVÖK artışında 2008'deki  halka arzdan bu yana en yüksek seviyeyi yakaladık. Bu performansta  faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit genişbant  segmentlerindeki yıllık yüzde 18 ve yüzde 20 gelir büyümesi etkili oldu." diye  konuştu.

Önal, güçlü gelir büyümesinin yanı sıra etkin maliyet ve gider  yönetimi sayesinde FAVÖK marjında 2019'da bir önceki yıla göre 5,9 puanlık  iyileşme sağlandığını ve bu göstergenin yüzde 47,2'ye çıktığını bildirdi.

Yıl boyunca yeni abone kazanımı, satış gelirleri ve FAVÖK karlılığı  açısından yüksek artış elde ettiklerini vurgulayan Önal, tüm bunların sonucunda  Türk Telekom'un 2019'da 2,4 milyar lira ile son 7 yılın en yüksek net karını elde  ettiğini söyledi.

Önal,Türk Telekom'un yatırım harcamalarının da 2019'da bir önceki yıla  göre yüzde 20,9 artışla 4,9 milyar liraya yükseldiği bilgisini verdi.

"TOPLAM ABONE SAYISI 48 MİLYONA YAKLAŞTI"

Ümit Önal, Türk Telekom'un geçen yıl 1,8 milyon net abone kazanımıyla  toplam abone sayısını 47,8 milyona taşıdığını belirterek, "Bu dönemde, toplam  sabit genişbant internet abone sayısı 11,4 milyon olurken, yeni genişbant  abonelerinin yaklaşık yüzde 90'ı, yenilenen aboneliklerin de yaklaşık yüzde 60'ı  yeni limitsiz internet paketlerini tercih etti." diye konuştu.

Geçen yıl sonu itibarıyla Türk Telekom'un fiber şebekesiyle ulaştığı  hane halkı sayısının 3,2 milyon artarak 21,9 milyona, mobil abone sayısının 1,4  milyon net yükselişle 22,9 milyona çıktığını aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Türk Telekom'un 2018'de yüzde 46 olan LTE abonelerinin toplam mobil  aboneler içindeki payı geçen yıl yüzde 55'e ulaştı. LTE kullanıcılarının aylık  ortalama kişi başı mobil data kullanımı ise 2019'da bir önceki yıla göre 2,5 GB  artarak 8,6 GB olarak gerçekleşti. Türk Telekom'un bilanço yapısını  güçlendirirken gelir tablosunun kur hareketlerine hassasiyetini de kayda değer  şekilde azalttık. Güçlü FAVÖK marjımız ve nakit akışı yaratma kapasitemizin  etkisi ile net borç/FAVÖK oranımız 1.41x ile yaklaşık son 5 yılın en düşük  seviyesinde gerçekleşti. Yine, 2017'de 2,8 milyar dolar olan net açık yabancı  para pozisyonumuz 2019 sonu itibarıyla 370 milyon dolara geriledi. Bu sayede net  finansal giderlerimizin ve net karımızın daha öngörülebilir olmasını sağladık."

"2020'DE GÜÇLÜ BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"

Ümit Önal, Türk Telekom'un 2020'ye ilişkin finansal öngörülerini de  aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elde ettiğimiz başarıların, Türkiye için ekonomik göstergelerin  olumlu olduğu 2020'de de devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl satış gelirlerimizdeki  büyümenin yıllık yüzde 14, FAVÖK rakamımızın 12,4 milyar lira ve yatırım  harcamalarımızın 5,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.  2020'de hem sabit genişbantta hem de mobil segmentte kapasite artışının yanı sıra  hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımaya, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve  hızlı geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız. Aynı zamanda, 5G'ye hazırlık  kapsamında çekirdek şebekemize yatırımlarımız devam edecek. 2020, her bir  müşterimizi değerli hissettirdiğimiz ve müşteri memnuniyetini artırmak için daha  fazla çalıştığımız bir yıl olacak."

Türk Telekom adına 2019'un önemli gelişmelerine de değinen Önal,  "Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi olarak, 'sadece  merkeze değil, herkese' hizmet anlayışları doğrultusunda Türkiye'nin en ücra  köşelerinde yaşayan tek bir bireyden kalabalık ailelere, küçük işletmelerden en  büyük şirketlere kadar tüm abonelerimize aynı kalitede hizmet sunmayı kendimize  görev edindik." ifadesini kullandı.

Önal, Türk Telekom'un özelleştirildiği 2005'ten bu yana, Türkiye'nin  dijital varlıklarına 16,6 milyar dolar yatırım yaptıklarına işaret ederek, bu  yatırımlar sonucunda fiberi 81 ilin tüm ilçelerine götürerek son 10 yılda erişim  amaçlı fiber ağ altyapılarını 10 katına çıkardıklarını belirtti.

Geçen yıl sonu itibarıyla fiber altyapılarının 7,5 milyon kilometre  fiber ağ uzunluğuna eriştiği bilgisini veren Önal, sabit genişbantta, limitsiz  tarifelerde adil kullanım kotasını kaldırırken müşterilere bol seçenekli  teklifler sunduklarını dile getirdi.

"5G ALANINDAKİ ÖNCÜ KONUMUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ"

Ümit Önal, son beş yılda mobil pazar paylarını 5 puan artışla yüzde 28  seviyelerine çıkardıklarını ve pazar paylarını karlı bir şekilde yüzde 30'un  üzerine çıkarma hedefine daha da yaklaştıklarını vurguladı.

5G alanındaki öncü konumlarını sürdürdüklerini belirten Önal, şunları  ifade etti:

"LTE baz istasyonlarımızın yarısına yakınına 5G'nin yapı taşı olan  fiberi ulaştırdık. Ekim ayında 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz hız  denemesinde saniyede 2.9 gigabit üzeri hızlara ulaşarak 5G'de dünya hız rekorunu  kırdık. Türkiye'nin verisinin güvende kalması için çalışıyoruz. Dijital  servislerimizi çeşitlendirmeyi sürdürürken bir yandan da küresel dijital  platformlar aracılığıyla yurt dışına giden veri trafiğini içeriye almak için  yoğun bir çalışma yürüttük. Bu kapsamda internet içeriklerinin Türkiye'ye  getirilmesi amacıyla küresel OTT'ler ile sözleşmeler imzaladık.

Ayrıca siber güvenliğe ilişkin risklerin arttığı bir ortamda,  Türkiye'nin en büyük izleme alanına ve en yüksek DDoS koruma altyapısına sahip  Siber Güvenlik Merkezi'nin çatısı altında uçtan uca kurumsal güvenlik hizmetleri  sunuyoruz. Kapsamı günden güne artan kurumsal ürün ve hizmetlerimizle, bugün  Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin tamamı dahil, kurumsal şirketlerden kamu  kuruluşlarına ve KOBİ'lere kadar ülkemizin finansal gelişimine etki eden  şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunun en baş aktörü konumundayız."

Bu çözümlerin yanı sıra dijital ödeme sektöründeki atılımlarının da  devam ettiğine dikkati çeken Önal, dijital finansal hizmetler alanındaki  iştirakleri TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin yıl içinde Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) elektronik ödeme lisansı aldığını  anımsattı.

Önal, bu faaliyet izni kapsamında ödeme hizmetleri şirketinin  "elektronik para kuruluşu" olarak dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu  güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "180 yıla yakın geçmişimizle bu  toprakların değeri olarak Türkiye'yi geleceğe bağlamak gibi büyük bir  sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bilinci ve hizmet aşkıyla, ülkemizin sahip  olduğu dijital varlıkların kurucusu ve geliştiricisi olarak milli teknoloji  dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmelerini yaptı.




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