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TürkAkım`dan doğal gaz akışı geçici olarak durdurulacak

22.06.2020 13:01

Son güncelleme : 22.06.2020 13:11
TürkAkım boru hattından doğal gaz akışına, yıllık bakım ve genel inceleme çalışmaları kapsamında yarından itibaren 6 gün ara verilecek.



AA

TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl için  öngörülen planlı bakım çalışmaları, Anapa'daki kara tesislerinde 3 gün,  Kıyıköy'de yer alan alım terminalinde ise 6 gün sürecek. Çalışmalar dolayısıyla  TürkAkım'ın her iki hattından sağlanan doğal gaz akışı, yarın sabahtan 29 Haziran  sabahına kadar durdurulacak.

Çalışmalar kapsamında her iki tesiste kullanılan cihaz ve ekipmanların  yıllık bakımları yapılacak, acil durum koruma sistemi ve sensörleri kontrol  edilecek.

Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, doğal gaz akışı Gazprom  Export LLC tarafından belirlenen rakamlara göre yeniden sağlanacak.

Bakım çalışmaları kapsamında doğal gaz akışının geçici olarak  durdurulması, Gazprom PJSC, Gazprom Export LLC, Boru Hatları ile Petrol Taşıma  AŞ, TürkAkım Gaz Taşıma AŞ ve boru hattının işletim şirketi South Stream  Transport BV'nin de aralarında bulunduğu tüm tarafların onayıyla Kasım 2019'da  planlandı.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar  metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz sağlarken,  ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.




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