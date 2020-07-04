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Türkiye ile Venezuela Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması onaylandı

04.07.2020 10:10

Son güncelleme : 04.07.2020 10:10
Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında 17 Mayıs 2018`de imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması`nın her iki ülkedeki onay süreci tamamlandı.



AA

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre,  anlaşmanın, her iki ülkede 21 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildiren diplomatik  notalar, Venezuela Dışişleri Bakanlığının başkent Karakas'taki tarihi binası Casa  Amarilla'da gerçekleştirilen törenle teati edildi.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu'nun katıldığı  törende, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Bakan yardımcıları Yvan Gil  ile Ramon Gordils de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas  Maduro'nun ortak girişimleriyle başlatılan ve iki ülke ilgili makamlarının yoğun  çalışmaları sonunda imzalanan anlaşma, Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret  ile yatırım ilişkilerinin niteliğini belirleyecek bir dizi uluslararası  anlaşmadan ilkini teşkil ediyor.

TÜRKİYE VE VENEZUELA EKONOMİLERİ BİRBİRLERİNİ TAMAMLIYOR

Törende konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Venezuela'da  yaşanan bu zor günlerde, iki ülke cumhurbaşkanlarının girişimleri sonucunda böyle  bir anlaşmanın yürürlüğe girmesinin Venezuela için büyük anlam ifade ettiğini  belirtti.

Anlaşmanın her iki ülkenin ekonomileri bakımından önemli fırsatlar  sağlamasını beklediklerini belirten Arreaza, Türkiye ve Venezuela ekonomilerinin  rekabet halinde değil, aksine yapıları itibarıyla birbirini tamamlayıcı  niteliklere haiz olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Mütevellioğlu ise 21 Ağustos'ta resmen  yürürlüğe girecek olan anlaşmanın, Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomik  ilişkilerin yasal zeminini güçlendireceğini söyledi.

Belirlenen takvim çerçevesinde, çok sayıda üründe gümrük vergilerinin  aşamalı olarak kaldırılacağını ve ticari prosedürlerin kolaylaştırılacağını  kaydeden Mütevellioğlu, taraflar arasındaki ticaretin, ikili anlaşmalar ve  uluslararası ticaret düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen kurallara uygun  şekilde, "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde sürdürülmesinin önemine işaret etti.




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