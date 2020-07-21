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Türkiye ısınmada hidrojen kullanımına hazırlanıyor

21.07.2020 11:39

Son güncelleme : 21.07.2020 11:58
Doğal gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin doğal gazla harmanlanarak yakıt olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla Ar-Ge projesi geliştirdi.



AA

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, doğal gaz dağıtım şirketleri EPDK tarafından sağlanan  Ar-Ge desteğiyle "Yenilenebilir Doğal Gaz Üretimi-Power to Gas" projesi üzerinde çalışıyor.

Şirketler, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojenin  doğal gazla harmanlanmasından elde edilen kompozit gazın kullanımıyla, dışa  bağımlılığı azaltmayı ve verimliliği artırarak emisyonların düşürülmesini  hedefliyor.

Söz konusu proje kapsamında, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinin  (GAZBİR) teknik merkezi olarak faaliyet gösteren GAZMER Test Ölçüm ve Kalibrasyon  Merkezi'nde kurulacak laboratuvarda Ar-Ge merkezi oluşturuldu. Konya'da yer alan  bu merkezde, hidrojenin belirli oranla doğal gaza enjekte edilmesinin performans  ve çevresel etki değerlendirmesinin ön çalışmaları tamamlandı.

Ön analiz ve simülasyon çalışmalarına göre, doğal gazda bulunan  hidrojenin payının yüzde 20'ye çıkarılmasıyla enerji verimliliği artarken, karbon  emisyonlarının da azaldığı gözlemlendi.

Deneysel çalışmalara başlanması için gereken teknik yeterlilikleri  sağlayacak düzeydeki ekipmanların seçimi tamamlandı. Merkezde kullanılacak bazı  cihazların üretimi ise proje ekibi tarafından gerçekleştirilecek.

Gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle, doğal gaz  dağıtım şebekesine verilen gazın yüzde 6'sının hidrojenden karşılanması  planlanıyor. Böylece, tüketici cihazlarında önemli bir değişikliğe gerek  kalmadan, hidrojenin alternatif bir yakıt olarak ısınma amaçlı kullanılabilmesi  ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.




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