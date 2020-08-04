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Türkiye pandemiye rağmen yoğun sipariş aldı

04.08.2020 13:28

Son güncelleme : 04.08.2020 13:28
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Pandemi döneminde çok yoğun siparişler Türkiye`ye geldi." dedi.



AA

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gülle, bunun daha yoğunlaşacağını söyledi. Gülle, temmuz ayı ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8  düşüşle 15 milyar 12 milyon dolar olduğunu belirtti.

Dünya konjonktürünü herkesin bildiğini kaydeden Gülle, "Dünya  ticaretinin yüzde 10'a yakın daralması ve etkilendiği bir ortamda ihracatımızı bu  rakamlarda devam ettirmek ve hızla pandemi öncesi rakamlara doğru götürme son  derece önemli. Bizler açısından bazı sektörlerimizin performansı bizi memnun  etti." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörünün bir önceki yıla göre yüzde 24'lük kayıpla hala  birinci olduğunu ikincinin hazır giyim olduğunu belirten Gülle şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde çok yoğun siparişler Türkiye'ye geldi. Kimya  sektörümüz üçüncü sırada orada biraz düşüş var. Bunların hızla toparlanıp yukarı  çıkmaları özellikle çelik sektörünün dünya ticaretinin artması nedeniyle hızla  bizi özellikle gelen yeni siparişlere yeni kapasiteler ile birlikte ihracatımızın  hedeflediğimiz 16-17 milyar dolarlık aylık rakamlara götürecek doneler.

Avrupa Birliği (AB) bizim en büyük pazarımız. İhracatımızı yaptığımız  en yoğun yer. Tabi ki bütün Avrupa'nın etkilendiği bu dönemde ihracatımızın  ülkeler bazında etkilendiğini görüyoruz. İhracatımızı kesintisiz olarak hiç  düşürmediğimiz Amerika çok önemli yüzde 17 artış ile devam ediyor.  Azerbaycan ve  Ukrayna ile ihracatımız hiç düşmeden 7 aylık süre boyunca hep artmaya devam  ettiğini görüyoruz.  Çok önemli bir veride ihracatımızın ithalatı karşılama oranı  bunun yüzde 1,9 artışla yüzde 84,5'lik rakamı yakaladığını görüyoruz.

Bu bizim için sevindirici olay, ihracatımızın ithalatı karşılamaya bir  andan ithalatın yerine yerli ürünlerin tercih edilip ithalatın kontrollü bir  şekilde düşmesi ve ihracatımızın artması ile dış ticaret dengesi ve dış ticaret  fazlası vermesi yolundaki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde  hazır giyim ve gıda sektörlerimizde çok ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Hızla  hazır giyim sektörümüzün ikinciliğe yükselmesi özellikle gıda sektörümüzdeki  bütün sektörlerimizin artışta gitmesi önemli. Diğer sektörlerimizin de bunun  desteklediğini görüyoruz."

"27 SEKTÖRÜN 16'SINDA İHRACAT ARTIŞI VAR"

Gülle, kendileri için önemli olan 27 sektörün 16'sında ihracat artışı  olduğunu kaydederek, "Bunlarda ay bazında en yüksek ihracat rakamlarına  yaklaştığımızı görüyoruz. Dünyada 96 ülkeye ihracatımızın artış gösterdiğini  görüyoruz. Çin'e olan ihracatımızın arttığını görüyoruz yüzde 40'ın üzerinde  bunlar olumlu veriler." dedi.

Bu süreçte birde parite etkisinin ihracata olumlu yansıdığını belirten  Gülle, haziran ayına kadar negatif yönde olduğunu, yaklaşık 500 milyon dolarlık  pariteye negatif etkisi olduğunu belirtti.




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