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Türkiye`nin `çatıları` yılda 300 milyon dolarlık gaz ithalatını önleyebilir

17.04.2020 11:10

Son güncelleme : 17.04.2020 11:30
Türkiye`de çatı tipi güneş enerjisi santrali kurulumunda 4 bin 500 megavatlık ekonomik potansiyel bulunurken, bunun yatırıma dönüşmesi halinde yılda 300 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçilebileceği hesaplanıyor.



AA

AA muhabirinin, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezinin "Binalarda Çatı Üstü Güneş Enerjisi Potansiyeli-Türkiye'de Çatı Üstü Güneş Enerjisi  Sistemlerinin Hayata Geçmesi İçin Finansman Modelleri ve Politikalar" başlıklı  raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2018 sonu verileriyle 9,1 milyon  bina stoğu bulunuyor.

Binalar, enerji tüketiminde sanayiden sonra ikinci sırada yer alırken,  her yıl çatı tipi güneş enerjisi sistemlerini taşıyabilecek yaklaşık 100 bin yeni  bina stoğu oluşuyor.

Ülkedeki binalarda çatı tipi güneş santrali kurulumu için 14 bin 900  megavatlık teknik potansiyel mevcut. Bu potansiyel, Türkiye'nin 6 bin megavat  seviyesindeki mevcut güneş enerjisi kurulu gücünün 2 katından fazlasını  oluşturuyor.

Söz konusu potansiyelin en büyük kısmı çok haneli konutlarda yer  alırken, ticari, kamu ve sanayi binaları bunu takip ediyor.

Teknik potansiyel içinde ise 4 bin 500 megavatlık kapasitenin yüksek  yatırım değeri bulunuyor. Ekonomik potansiyelin yatırıma dönüşmesi halinde  Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 17'si bu kapasiteden  karşılanabiliyor. Bunun hayata geçmesi için 6,2 milyar dolar yatırım bütçesi  gerekiyor.

Ekonomik potansiyelin yatırıma dönüşmesiyle yılda 300 milyon dolarlık  doğal gaz ithalatının önlenebileceği hesaplanıyor.

BİNA TİPİNE GÖRE AMORTİSMAN SÜRELERİ DEĞİŞİYOR

Çatı tipi güneş enerjisi santrali yatırımlarının maliyetinin konut  binalarında bu yıl için kilovatsaat başına 1500-2000 dolar seviyesinde olacağı  öngörülürken, diğer bina tiplerindeki daha büyük sistemler için yatırım  maliyetleri kilovatsaat başına 600-1200 dolar arasında değişiklik gösteriyor.

Mevcut durumda tek veya çok haneli konutlarda çatı tipi güneş enerjisi  santrali yatırımlarının geri dönüş süreleri 14-16 yıl olarak öngörülüyor. Ticari,  kamu veya sanayi binalarında 4-5 yıl olması beklenen bu sürelerin, ekipman ve  finansman maliyetlerindeki düşüşle ilerleyen yıllarda azalacağı öngörülüyor.  

Çatılarda bulunan 4 bin 500 megavatlık ekonomik potansiyelin yatırıma  dönüştürülerek elektrik ihtiyacının kömür yerine güneş santrallerinden  karşılanması durumunda, yılda 5,6 milyon ton karbon salımının da önlenebileceği  hesaplanıyor.





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