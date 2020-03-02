GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye`nin elektrik tüketimi şubatta arttı

02.03.2020 11:14

Son güncelleme : 02.03.2020 13:59
Türkiye`nin elektrik tüketimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,99 artarak, 24 milyar 212 milyon 299 bin kilovatsaat oldu.



AA

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 907 milyon 224 bin kilovatsaatle 12 Şubat'ta, en düşük tüketim ise 713  milyon 144 bin kilovatsaatle 2 Şubat'ta gerçekleşti.

Şubatta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,99 artarak 24 milyar 212 milyon 299 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi de yüzde 5,87 artışla 24 milyar 112 milyon 412 bin kilovatsaate ulaştı.

Elektrik üretiminin yüzde 29,62'si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 22,56'sı ithal kömür santrallerinden, yüzde 19,71'i ise doğal gaz  santrallerinden karşılandı.

Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 14'ü bulurken, rüzgar  enerjisinin payı yüzde 9,26 oldu. Kalan yüzde 4,85'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 61,49 ARTTI

Türkiye'nin elektrik ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,49 artarak, 284 milyon 159 bin kilovatsaate çıktı. Geçen yıl şubatta 175 milyon 964 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Şubatta elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,74 azalarak 184 milyon 272 bin kilovatsaat oldu. Şubat 2019'da 321 milyon 808 bin  kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, ocak sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 342 megavata ulaştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:10107.605
Değişim :  1,52% |  1.611,57
Açılış :  108.379  
Önceki Kapanış :  105.994  
En Yüksek
109.405 En Düşük
107.464
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 1,94 344.681.714 % 16,17  
GYHOL 22,98 4.358.515 % 14,96  
OYAYO 4,46 19.312.094 % 14,95  
GRNYO 1,72 19.153.420 % 14,67  
VKFYO 2,36 6.427.953 % 14,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9637 8,0036 % -0,03  
Frank 6,4825 6,5215 % 0,77  
Riyal 1,6614 1,6697 % 0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.610 1.610 30,94  
Altın Gr. 323 323 6,52  
Cumhuriyet 2.140 2.172 28,00  
Tam 2.132 2.185 25,53  
Yarım 1.031 1.057 12,35  
Çeyrek 517 529 6,18  
Gümüş.Ons 16,91 16,96 0,31  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 0,07  
B. Petrol 50,76 50,76 1,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru