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Türkiye`nin en değerli markası THY

09.06.2020 09:32

Son güncelleme : 09.06.2020 09:32
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance`ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye`nin en değerli markası" oldu.



AA

Brand Finance, 2020 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli  Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, listede ilk sırayı 1 milyar 975  milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 616 milyon  dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti.

Listede üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle  Garanti Bankası alırken, Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5'inci sıradan  4'üncü sıraya, Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8'inci sıradan 5'inci  sıraya yükseldi.

Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom  ise geçen yıla göre 2 sıra gerileyerek 6'ncı sıraya yerleşti. Bu kurumu 998  milyon dolarla Akbank,  951 milyon dolarla iki sıra gerileyen İş Bankası, 876  milyon dolarla Yapı Kredi, 875 milyon dolarla Ford Otosan izledi.

EN DEĞERLİ 100 MARKA ARASINA 8 YENİ MARKA GİRDİ

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 8 yeni marka dahil oldu. Bu  markalar, LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege  Profil ve Nobel İlaç olarak yer aldı.

Toplam marka değeri içinde sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30,  hizmet sektörü markalarının payı ise yüzde 70 oldu.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 140  ile Otokar'da gerçekleşti. Artışta Otokar'ı yüzde 112 ile Desa, yüzde 100 ile  Avivasa Emeklilik takip etti.

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile  Beşiktaş'ta oldu. Bu markayı yüzde 34,8 düşüşle Koçtaş, yüzde 32,2 ile Emlak  konut izledi.

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Türk kulüplerinden  hiçbiri giremedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın marka değerinde düşüşler  görüldü.

TÜRKİYE'NİN 100 MARKASININ TOPLAM DEĞERİ 24,6 MİLYAR DOLAR

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine,  Türkiye'nin en değerli 100 markasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlgüner, "Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl  geçen yıla göre göre yüzde 24 artarak 24,6 milyar dolara ulaştı." dedi.

Türk şirketleri küresel oyuncular haline geldikçe hasılatlarının büyük  bölümünü yaygın küresel para birimleriyle gerçekleştireceklerini belirten  İlgüner, "Böylece kur riskinden daha az etkilenecekler ve marka değerlerini  koruyacaklardır. Bunun için, Türk şirketlerinin 'dünya markası' olma hedefinden  şaşmamaları ve her zaman markalarını küresel ölçekte değerli hale getirmek için  çaba harcamaları gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.




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