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`Türkiye’nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip`

10.04.2020 11:51

Son güncelleme : 10.04.2020 11:51
Küresel ölçekte agresif bir parasal genişleme dalgası beklediğini belirten düşünce kuruluşu Chatham House`un Konsey Başkanı ünlü İngiliz ekonomist Jim O`Neill, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasaların yatırım için cazip göründüğünü söyledi.



AA

Daha önce İngiltere’de Hazine Bakanlığı ve Goldman Sachs’ta Portföy Yönetimi Başkanlığı görevlerinde bulunan Jim O'Neil AA muhabirinin sorularını  yanıtladı.

O’Neill, “Krizden önce, politika yapıcıların elindeki araçlarının  tükendiğine dair endişeler vardı. Geçen zamanda gördük ki durum böyle değil.  Sistematik finansal riskler nedeniyle Avrupa’da, ABD’de ve diğer ülkelerde daha  agresif parasal genişleme yöntemleri göreceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini  kullandı.

Mevcut parasal genişleme adımların doğru olduğunu altını çizen  O’Neill, “Bazı büyük mali politika genişlemeleri gördük. Bu borçlulukları  artıracaktı. Fakat 2.Dünya Savaşı gibi konvensiyonal savaşlarla kıyaslandığında,  bence gayet uygun görünüyor. (Önümüzdeki dönemde) Daha büyük politika adımları  gelecek.” değerlendirmesinde bulundu.

“YATIRIM YAPMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN”

Türkiye’nin küresel yatırım ortamından nasıl etkileneceğine ilişkin  olarak O’Neill, “Çok sayıda gelişmekte olan piyasa bana değer seviyeleri  nedeniyle oldukça cazip görünüyor. Bu ortamda yatırım yapan şanslı yada cesur  yatırımcı, gelecek haftalarda büyük oynaklıklarla karşılaşsa bile, birkaç sene  sonra bugününün gelişen piyasalara yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu  görecek.”  ifadelerini kullandı.

“V ŞEKLİNDE TOPARLANMA İMKANSIZ OLMAYABİLİR”

Çin’in corona virüs salgınını büyük oranda kontrol altına alındığını ve  ekonomik toparlanma işaretlerinin görüldüğünü hatırlatan O’Neill, “V şeklinde  (küresel) bir toparlanma imkansız olmayabilir. Tabii ki son birkaç haftada dünya  ekonomileri dağıldı. Benim hayatımdaki en kötü krizi yaşıyoruz. 2008 krizinden  daha kötü. Fakat bu yılın devamında bir miktar ekonomik iyileşme görebiliriz.”  değerlendirmesinde bulundu.

Jim O’Neill, küresel krizden çıkışın büyük oranda corona virüse  bulunacak bir aşı, ya da corona virüs hastalarının takip ve kontrolünde daha iyi  seviyeye ulaşılması ile mümkün olacağını kaydetti.

O’Neill,” Tecrit ne kadar uzarsa, sadece ekonomik koşulların o kadar  bozulacağı değil, aynı zamanda akıl sağlığı ve bunun gibi öngörülemeyen sağlık  sorunlarının da ortaya çıkabileceği giderek daha fazla anlaşılıyor.” konuştu.

Önümüzdeki dönemde tecrit ve sosyal mesafe uygulamamalarını  gevşetilmesiyle ekonomik büyümenin yeniden artabileceğini belirten O’Neill,  “Bundan sonraki dönemde gelişmiş ekonomiler ve diğer ekonomiler için İskandinav  modelinin örnek model olarak görülebileceğini düşüyorum.” ifadelerini kullandı.

 




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