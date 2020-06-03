Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

UİB`in mayıs ayı ihracatı 1,2 milyar dolar oldu

03.06.2020 10:54

Son güncelleme : 03.06.2020 11:08
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mayıs ayında 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı.



AA

UİB'den yapılan açıklamaya göre, mayıs ayındaki ihracatı, 1 milyar 220  milyon 454 bin dolar seviyelerinde gerçekleşen UİB'in geriye dönük 12 aylık  ihracatı, 27,2 milyar dolar oldu.

Mayıs ayında 1,02 milyar dolarlık ihracat yapan Uludağ Otomotiv  Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise  23,1 milyar dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), mayıs ayında 44,3  milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki  ihracatı ise 1,02 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Mayıs ayında 34,5 milyon dolar ihracatı bulunan Uludağ Hazırgiyim ve  Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise  614,2 milyon dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), mayıs  ayında 11,2 milyon dolar ihracat yaparken, geriye dönük 12 aylık dönemde 161,2  milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Mayıs ayında 7,5 milyon dolar ihracatı olan Uludağ Yaş Meyve Sebze  İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 127,3 milyon  dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı  altında listelenen sektörlerin mayıs ayı ihracatı ise 94 milyon dolar olarak  açıklandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:52108.773
Değişim :  0,63% |  675,64
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.231 En Düşük
108.704
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 17,93 1.475.262 % 10,00  
DOBUR 14,02 2.932.281 % 9,96  
YONGA 30,08 264.163 % 9,94  
EGCYO 1,14 371.881 % 9,62  
EMNIS 4,46 161.247 % 9,58  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4332 8,4755 % 0,61  
Frank 6,9569 6,9989 % 0,38  
Riyal 1,7858 1,7948 % 0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.722 -6,20  
Altın Gr. 372 372 -0,00  
Cumhuriyet 2.411 2.442 -13,70  
Tam 2.481 2.506 -13,80  
Yarım 1.211 1.227 -6,90  
Çeyrek 606 613 -3,40  
Gümüş.Ons 17,79 17,82 -0,27  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,04  
B. Petrol 40,20 40,20 0,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru