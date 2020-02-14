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Uluslararası Enerji Ajansı uyardı! Etkisi büyük olacak

14.02.2020 09:15

Son güncelleme : 14.02.2020 09:15
Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve "Covid-19`un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" uyarısı yaptı.



DHA

Uluslararası Enerji Ajansı'nın  (IEA) yayımladığı aylık raporda, "Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" denildi.

IEA raporunda, 2020'nin tamamı için küresel petrol talebinde artış öngörüsünün de günde 365,000 varil azaltılarak 2011'den bu yana en düşük düzey olan günde 825,000 varile düşürüldüğü belirtilerek, ekonomik faaliyetlerin ikinci çeyrekle birlikte kademeli olarak normale döneceği öngörüldü.

IEA, 2020'nin ikinci çeyreğinde petrol talebinin günde 1.2 milyon varil seviyesinde büyümesini beklediğini ve Çin'in ekonomik büyümeyi destekleyici politikalar uygulaması halinde üçüncü çeyrekte de 1.5 milyon varil artışla normal seviyelere dönmesinin beklendiğini ekledi.

IEA, OPEC ülkelerinin petrol arzına talebin düşeceğini öngörüyorken ABD'li petrol şirketlerinde arz büyümesinin bu yılın sonlarına kadar etkilenmeyebileceğini tahmin ediyor.

IEA petrol üreticilerinin koronavirüs nedeniyle yılın ilk yarısında üretimlerini daha da azaltmak zorunda kalabileceklerini belirtti.

OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkeler, fiyatları yükseltmek için Mart sonuna kadar petrol üretimini 1.7 milyon varil/gün düşürdüler.

OPEC+, kaynakların verdiği bilgiye göre petrol üretimini daha da azaltmak için olağanüstü toplanmayı değerlendiriyor.




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