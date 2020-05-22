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`Üretimimizi corona virüsten 4 antikor koruyacak`

22.05.2020 09:32

Son güncelleme : 22.05.2020 09:42
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Üretimimizi corona virüsten 4 antikor koruyacak. Mağazalar yeniden açıldığında `sosyal fiyat` tedbirini almak, arzu ettiğimiz çıkışın itici motoru olacak iş gücümüzden vazgeçmemek, nakit akışımızı dikkatle yönetmek ve öz sermayemize güç vermek iş dünyamızın antikoru olacaktır" dedi.



AA

Avdagiç, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 261 üyeli İTO Meclisi'nin mayıs ayı  toplantısında konuştu.

Avdagiç, Türkiye ve Türk iş dünyasının iki aydır küresel corona virüsle mücadelesinde ‘kriz ustası’ olduğunu bir kez daha gösterdiğini ve krizi birçok  gelişmiş ülkeye göre çok büyük başarıyla koordine ettiğini söyledi.

Avdagiç, Türkiye'nin üretim bayrağının hiçbir zaman yere inmeyeceğini,  yerli ve milli üretim anlayışının verdiği özgüvenle, üretim bayrağını, dünyanın  her köşesinde dalgalandırmanın gururunu yaşayacaklarını belirtti.

Corona günlerinde iş dünyasına 4 önemli görev düştüğüne vurgulayan  Avdagiç, şunları kaydetti:

“Birincisi, yeni normal başladığında tüm sektörlerimizde yüksek fiyat  artışlarından kaçınmalıyız. Bu dönem, fedakârlık dönemidir. Yeniden mağazalar  açıldığında, ‘sosyal mesafe’ önlemi gibi ‘sosyal fiyat’ tedbirini de  uygulamalıyız. İkincisi, iş gücümüzü muhafaza etmemiz gerekiyor. Devletimiz bu  konuda gerekli desteği veriyor. Biz de kapsamının genişletilmesi için  çalışıyoruz. İşletmelerimize nitelikli iş gücüne sahip çıkmalarını tavsiye  ediyoruz. Çünkü normalleşme sonrasında bu iş gücü, arzu ettiğimiz çıkışın itici  motoru olacaktır. Üçüncüsü, her şeyden önce nakit akışlarımızı çok daha dikkatli  yönetmeliyiz. Çünkü iş dünyamızın bilançosu, İTO üyelerinin bilançosu; ülkemizin  bilançosudur. Maliyet yönetimini çok daha fazla önemsemeliyiz. Öz kaynaklarımızın  önemi arttı. Bu yüzden varımızı yoğumuzu firmamıza katmalıyız. Üretim  çarklarımızı aktif tutmak için yapacağımız her şey çok değerli. Üretim olmadan  biz de, ülkemiz de ekonomik anlamda var olamaz.”

Şekib Avdagiç, 20. yüzyılın güçlü ekonomistlerinden Milton Friedman’ın  “Ancak gerçek ya da hissedilen kriz, reel bir değişim ortaya çıkarabilir. Bu kriz  çıktığında alınan önlemler daha önce kullanılmamış fikirlere dayanır.” sözünün  gerçekliğini corona günlerinde harfiyen yaşandığını belirtti.

İyi yönetilmiş krizlerin şirketlerin bağışıklığını artırmalarına imkan  vereceğini işaret eden Avdagiç, "Nietzsche'nin dediği gibi, 'Bizi öldürmeyen acı,  bizi güçlendirecektir.' İnanıyorum ki, Türk iş dünyası, Türk girişimcisi, pandemi  sürecinden küresel anlamda özgüven sahibi olarak çıkacaktır." ifadelerini  kullandı.

Koronavirüs sonrası dünyada Türkiye’nin üretim disiplini, kalifiye  insan gücü ve sevkiyat performansı ile büyük avantajlara sahip olduğunu belirten  Avdagiç, “Bu avantajlarımızı kullanarak, ilk etapta AB’nin ithalatındaki payımızı  hızla artırmamız mümkün. Çünkü artık Batı için Uzak Doğu, üretim anlamında daha  ‘uzak’ hale geldi. En yakınlarında ise Türkiye var.” diye konuştu.

Avdagiç, İTO olarak, bu süreçte dinamik bir rol oynamaya devam  ettiklerini, sektörlerimizin ihtiyaç ve taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Berat  Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere tüm ilgililere  aktardıklarını ve süreci takip ettiklerini anlattı.

"HAZİRANDAN İTİBAREN EKONOMİDE İBRE YUKARIYA DOĞRU ÇIKACAK"

İTO Başkanı Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın  katılımıyla TOBB tarafından organize edilen son toplantıda Bakan Albayrak’ın  yerli üretimin çok daha önemli hale geleceğine yönelik vurgusundan memnuniyet  duyduklarını ifade etti.

Avdagiç, “Sayın Albayrak, ihracat için üretim yapan, bu konuda yatırım  yapmak isteyen ya da ithalatı azaltıcı üretim ve yatırım yapmak isteyen firmalara  son derece etkili teşviklerin devreye gireceğini, yatırım tedbirlerinin gündeme  geleceğini ifade etti. Sayın bakanımız Albayrak’ın cari açık problemini ebedi  şekilde ortadan kaldırma konusunda tam bir duruş sergilediğini izledik. Bu bizi  heyecanlandırdı.” ifadelerini kullandı.

İki önemli haberin iş dünyasında çıkış sürecinin başlamakta olduğu  konusunda cesaret verdiğini belirten Avdagiç, bazı sektörlerden son günlerde  ‘yoğun siparişler' aldıkları bildirimi gelmesinin, hazirandan itibaren ekonomide  ibrenin yukarıya doğru çıkacağına inançlarını artırdığını kaydetti.

SINIR KAPILARINDA SEFER SAYILARI

İkinci olumlu haberin taşımacılık sektörüyle ilgili olduğunu belirten  Avdagiç, sınır kapılarımızdan giriş-çıkış yapan tır ve kamyon sefer sayısının  önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Avdagiç, "Üç bölgede gümrük kapılarımız bulunuyor. Pandemi öncesi  Batıya, yani Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Ro-Ro Kapısına sefer sayımız 14 bin  557 idi. Düşüşün pik yaptığı hafta 7 bin 18 oldu. Geçen hafta bu rakam 9 bin 930  olarak gerçekleşti. Yaklaşık yüzde 40 artış demektir. Doğuya yani Sarp, Gürbulak,  Nahçıvan-Dilucu kapılarına sefer sayımız ise salgın öncesi 7 bin 736 idi. En  düşük hafta 2 bin 684 oldu. Geçen hafta ise 3 bin 166’ya yükseldi. Yukarıya doğru  hafif de olsa bir yükseliş var. En işlek kapılarımızın olduğu Güney Doğu’daki  Habur, Cilvegözü, Öncüpınar, Nusaybin kapılarına seferlerimiz ise pandemi öncesi  19 bin 878 idi. Düşüşün pik yaptığı hafta yarıya inerek 9 bin 652 oldu. Geçen  hafta 11 bin 602 olarak gerçekleşti. Son girişimlerimizden sonra yükseliş var."  ifadelerini kullandı.

Rakamların yükselişe geçmesinde İTO'nun önemli katkı sağladığını  belirten Avdagiç, İTO olarak  tır şoförlerine gümrük girişlerinde konulan 14  günlük karantina süresiyle ve vizeleri biten şoförlere vize alınmasıyla ilgili de  sonuç alıcı girişimlerinin olduğunu sözlerine ekledi.




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