GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

VakıfBank`tan sermaye artırımı açıklaması

12.05.2020 08:57

Son güncelleme : 12.05.2020 08:57
VakıfBank, sermayesini, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde artırmaya karar verdi.



AA

VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alana  açıklamasına göre, banka yönetim kurulu bugün yaptığı toplantıda banka  sermayesinin artırılmasına karar verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2,5  milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları  tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7 milyar TL toplam satış  hasılatı elde edilecek şekilde Borsa Istanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış  İşlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre  hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla  artırılması, nakit olarak artırılacak sermayeyi temsil edecek her biri 0,01 TL  (Bir kuruş) nominal değerli payların tamamının D grubu nama yazılı ve Borsa  İstanbul AŞ nezdinde işlem gören nitelikte olmasına karar verildi."

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgili mevzuatı ve Borsa İstanbul'un toptan alış  satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli  satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu'na Borsa Istanbul'un toptan alış ve satış  işlemi yoluyla satılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"SPK ve BDDK başvurularının yapılması, işbu sermaye artırımı nedeniyle  ihraç edilecek her biri 0,01-TL nominal değerli payların satış fiyatının, nominal  değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine  İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenmesi ve bu doğrultuda artırılacak  çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesi, tahsisli sermaye artırım işlemleri  kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin aracı kurum olarak belirlenmesi  ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ile sözleşme yapılması,Tahsisli sermaye  artırımı kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya  başvurulması, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, Borsa  İstanbul'a başvuruda bulunulması ve borsa onayını takiben Borsa Istanbul pay  piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, BDDK ve SPK'ya gerekli  başvuruların yapılması, işlemle ilgili oluşabilecek hukuk, denetçi, SPK kurul  kayıt ücreti, MKK ile ilgili ücretler ve diğer sair masraflar kapsamında  tediyelerde bulunulabilmesine karar verildi."

BANKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLENDİRİLDİ

Açıklamada, sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için SPK,  Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, BDDK, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ, İstanbul  Takas ve Saklama Bankası AŞ, Ticaret Sicil Müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu  ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli her türlü başvurunun  yapılması ve diğer gerekli işlemler için banka genel müdürlüğünün  yetkilendirildiği bildirildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0597.792
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  98.420  
Önceki Kapanış :  97.792  
En Yüksek
98.641 En Düşük
97.792
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 28.678 % 10,02  
IHLGM 1,21 348.081.762 % 10,00  
GEDIK 22,44 27.199.890 % 10,00  
AYES 2,64 81.399 % 10,00  
DEVA 15,84 10.402.381 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6842 8,7278 % -0,15  
Frank 7,2290 7,2726 % -0,13  
Riyal 1,8737 1,8831 % -0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 4,43  
Altın Gr. 386 386 0,41  
Cumhuriyet 2.486 2.540 2,10  
Tam 2.559 2.606 2,10  
Yarım 1.249 1.274 1,00  
Çeyrek 622 637 0,60  
Gümüş.Ons 15,51 15,54 0,04  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,00  
B. Petrol 29,83 29,83 0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru