GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

VakıfBank’tan tarihi işlem!

30.01.2020 17:30

Son güncelleme : 30.01.2020 17:35
VakıfBank, `Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı` (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.



AA

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun  oldu. 5 yıl vadeli tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75 baz  puan altında yüzde 5,25 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar  Üstünsalih, işlem büyüklüğünün altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna  dikkati çekti.

Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir  Eurobond ihracı gerçekleştirdik. İşlemin başında yatırımcılarla  gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde çok kısa bir sürede talep büyüklüğü 2  milyar dolara ulaştı." açıklamasında bulundu.

Aşağı yönlü fiyat revizyonlara rağmen işleme olan yatırımcı ilgisinin  artarak devam ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, Amerika piyasalarının açılması  ile talep büyüklüğünün 4,3 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldiğini belirtti.

Başta İngiltere ve Amerika olmak üzere kıta Avrupası, Orta Doğu ve  Asyalı yatırımcılardan oldukça yüksek ve kaliteli bir talep toplama sürecinin  tamamlanmış olduğunu söyleyen Üstünsalih, "Bu sayede tahvilin kupon oranı  başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25, nihai getiri oranı ise  yüzde 5,375 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi çok kısa bir süre önce 2025 vadeli  ülkemizin ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvilinin erken itfa opsiyonun  kullanmış ve opsiyon tarihi olan Şubat 2020 döneminde çağrılmasına karar  vermiştik. 750 milyon dolarlık yeni Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı  geri dönüşü, erken itfa kararının sadece bankamız için değil aynı zamanda ülkemiz  için de ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.  Tüm bu işlemler uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde bankamızın imajını,  kredibilitesini ve marka değerini oldukça olumlu etkilemiştir."  değerlendirmesinde bulundu.

"TAHVİLİN MALİYETİ ÇOK DAHA DÜŞÜK SEVİYELERE ÇEKİLDİ"

750 milyon dolar tutarındaki işlemin, aynı gün swap işlemleri ile  avroya çevrildiğini ve bu sayede maliyetin çok daha düşük seviyelere çekildiğini  belirten Üstünsalih, "Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun  maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi ülkemizin  'yanındaki güç' olmaya, bankacılık sektörü içindeki ağırlığımızı sürekli artan  pazar payımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:20119.057
Değişim :  -0,53% |  -632,70
Açılış :  119.231  
Önceki Kapanış :  119.689  
En Yüksek
119.517 En Düşük
118.256
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 3,39 51.817.166 % 19,79  
BEYAZ 4,18 3.410.409 % 10,00  
RALYH 6,80 3.063 % 8,80  
PENGD 3,47 44.077.441 % 8,78  
SELEC 7,46 55.594.753 % 7,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8092 7,8483 % 1,03  
Frank 6,1479 6,1850 % 0,93  
Riyal 1,5894 1,5974 % 0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.579 2,26  
Altın Gr. 304 304 1,65  
Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 16,83  
Yarım 966 991 8,14  
Çeyrek 485 496 4,07  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 0,34  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,08  
B. Petrol 57,45 57,45 -1,46  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru